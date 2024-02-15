Гол Алексеева в овертайме принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в матче КХЛ

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Основное время встречи, прошедшей в Ярославле, завершилось со счетом 4:4 (2:2, 1:1, 1:1). В составе московской команды отличились Михаил Григоренко (19-я минута), Никита Нестеров (20), Даррен Диц (40) и Владислав Каменев (53). У хозяев шайбы забросили Александр Полунин (3), Рушан Рафиков (6, 60) и Артур Каюмов (28). В овертайме победу «Локомотиву» принес точный бросок Дениса Алексеева (64).

«Локомотив», набрав 87 очков после 64 встреч, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, прервав трехматчевую серию поражений. Команда гарантировала себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. ЦСКА, имеющий в активе 71 балл, занимает седьмую строчку.