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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шатаут Серебрякова помог СКА переиграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/ska

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Борна Рендулич (35-я минута) и Степан Старков (51). Голкипер хозяев Никита Серебряков отразил все 36 бросков и оформил пятый шатаут в сезоне.

СКА (91 очко) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Петербургская команда одержала четвертую победу подряд. «Салават Юлаев» (85) располагается на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче СКА 18 февраля примет нижегородское «Торпедо», а «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

СКА
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
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