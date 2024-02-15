Шатаут Серебрякова помог СКА переиграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Борна Рендулич (35-я минута) и Степан Старков (51). Голкипер хозяев Никита Серебряков отразил все 36 бросков и оформил пятый шатаут в сезоне.