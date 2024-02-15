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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы уступили московским одноклубникам в гостевом матче КХЛ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве у местного «Динамо», идущего на втором месте Запада. Ранее в сезоне команды провели между собой три встречи, в каждой из которых побеждали россияне. Не стала исключением и четвертая. Все шайбы в этом матче были заброшены в стартовой трети. Хозяева вышли вперед на экваторе отрезка, но уже через три минуты Роман Горбунов восстановил паритет. Впрочем, на первый перерыв лидерами все равно ушли москвичи — 2:1.

Далее на льду установилась голевая засуха, которая была ненадолго прервана только в середине заключительного периода. Хозяева поразили ворота Алексея Колосова, но тренерский штаб минчан запросил видеопросмотр, после которого судьи изменили решение и шайбу отменили. До финальной сирены оставалось еще 12 минут, однако на перевод встречи в овертайм этого времени гостям не хватило.

Таким образом, минское «Динамо» продолжает февральскую тенденцию чередования побед и поражений. За четыре матча до окончания регулярного чемпионата «зубры» уже не сдвинутся с восьмого места на Западе — это значит, что в первом раунде плей-офф наша команда сыграет с победителем конференции. На данный момент в ней лидируют старые знакомые из питерского СКА. Гостевое турне столичного клуба завершится 17 февраля в Мытищах матчем против «Куньлуня».

Динамо М
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Динамо Мн
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