Минские динамовцы уступили московским одноклубникам в гостевом матче КХЛ

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Москве у местного «Динамо», идущего на втором месте Запада. Ранее в сезоне команды провели между собой три встречи, в каждой из которых побеждали россияне. Не стала исключением и четвертая. Все шайбы в этом матче были заброшены в стартовой трети. Хозяева вышли вперед на экваторе отрезка, но уже через три минуты Роман Горбунов восстановил паритет. Впрочем, на первый перерыв лидерами все равно ушли москвичи — 2:1.



Далее на льду установилась голевая засуха, которая была ненадолго прервана только в середине заключительного периода. Хозяева поразили ворота Алексея Колосова, но тренерский штаб минчан запросил видеопросмотр, после которого судьи изменили решение и шайбу отменили. До финальной сирены оставалось еще 12 минут, однако на перевод встречи в овертайм этого времени гостям не хватило.



Таким образом, минское «Динамо» продолжает февральскую тенденцию чередования побед и поражений. За четыре матча до окончания регулярного чемпионата «зубры» уже не сдвинутся с восьмого места на Западе — это значит, что в первом раунде плей-офф наша команда сыграет с победителем конференции. На данный момент в ней лидируют старые знакомые из питерского СКА. Гостевое турне столичного клуба завершится 17 февраля в Мытищах матчем против «Куньлуня».