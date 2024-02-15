«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив в гостях «Куньлуню»

Источник: ХК «Куньлунь»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода Цзян Фу с передачи Колина Кэмпбелла открыл счёт в матче.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Ивана Романова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Брэндон Ип с передач Тайлера Граоваца и Брэндона Макмиллана вывел хозяев вперёд. В конце игры Колин Кэмпбелл установил окончательный счёт во встрече.