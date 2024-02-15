«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив в гостях «Куньлуню»
В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал тольяттинскую «Ладу».
В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал тольяттинскую «Ладу».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 18-й минуте первого периода Цзян Фу с передачи Колина Кэмпбелла открыл счёт в матче.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Ивана Романова восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьего периода Брэндон Ип с передач Тайлера Граоваца и Брэндона Макмиллана вывел хозяев вперёд. В конце игры Колин Кэмпбелл установил окончательный счёт во встрече.
В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Куньлунь Ред Стар» сыграет дома с минским «Динамо» 17 февраля. Тольяттинская «Лада» 20 февраля в Новосибирске встретится с местной «Сибирью».