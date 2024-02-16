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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Лидеры Востока синхронно уступили, «Локомотив» выиграл в безумном матче. Итоги дня в КХЛ

«Амур» улучшил шансы на выход в плей-офф, даже не играя, а СКА готов к Кубку Континента.

Сибирь
Нефтехимик
Автомобилист
Авангард
Ак Барс
Металлург Мг
Локомотив
ЦСКА
Динамо М
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Результаты матчей КХЛ 15 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 16 февраля | Источник: Чемпионат.com

15 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Календарь КХЛ очень удачно дважды свёл претендентов на восьмое место в конце сезона. «Сибирь» играла с «Нефтехимиком» на фоне проваленной апелляции и слухов о смене руководства в новом сезоне — на игре это не сказалось. Сибиряки проигрывали бо́льшую часть матча, но забили в концовке третьего периода. В серии буллитов команда Сергея Кривокрасова забила трижды и сильно помогла «Амуру» укрепить позиции на восьмом месте.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 15:30

Сибирь2Нефтехимик1Б

«Автомобилист» оформил выход в плей-офф ещё до того, как закончился матч в Екатеринбурге, и это произошло благодаря победе «Сибири». Это не помешало команде Николая Заварухина одержать волевую победу: в третьем периоде уральская команда значительно прибавила, мало что позволила создать «Авангарду» и воспользовалась очередным спорным матчем от Андрея Мишурова. Правда, победа «Авто» увеличила шансы команды на то, что соперником по первому раунду окажется «Ак Барс».

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 17:00

Автомобилист4Авангард2

«Ак Барс» провёл с «Металлургом» ретроматч в ретроусловиях: основная арена Казани занята Играми будущего, и два топа Востока играли в маленьком казанском Дворце спорта. Непривычно малая аудитория увидела обоюдоострую игру с большим количеством бросков, но оба вратаря сыграли отлично. Победный гол в концовке забил Александр Радулов.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 19:00

Ак Барс2Металлург Мг1

Серия «Локомотива» и ЦСКА в плей-офф кажется уже неизбежной, и матч в Ярославле может стать репетицией этого. Команда Игоря Никитина быстро повела 2:0, могла забивать третий гол, но вместо этого пропустила дважды за полторы минуты — это задало сюжет матча, который получился неожиданно качельным. «Локомотив» умудрился спастись на последних секундах, играя в меньшинстве, а красивейший проход Дениса Алексеева принёс команде победу.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 19:00

Локомотив5ЦСКА4ОТ

«Динамо» очень быстро вернуло в состав Джордана Уила — правда, победа над минскими одноклубниками была одержана без его прямого участия. Оба гола бело-голубых забили защитники, москвичи укрепились на втором месте и пока имеют наилучшие шансы его занять — правда, снова маячит призрак ЦСКА.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 19:30

Динамо М2Динамо Мн1

«Куньлунь» не смог ни сыграть в плей-офф, ни дать сборной Китая игроков — но подмосковные «драконы» не собираются дарить соперникам очки. Снова великолепно сыграл вратарь Мэтт Джурасик, который отразил 32 броска игроков «Лады», а своевременное вмешательство видеотренеров отменило гол, забитый с блокировкой вратаря. «Лада» проиграла шестой матч подряд и уже вряд ли поднимется выше седьмого места Востока.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 15.02.2024, 19:30

Куньлунь РС3Лада1

«Салават Юлаев» настолько осмелел, что сыграл в Петербурге без ведущих хоккеистов — Самонова, Ливо и Мелоша. Даже ослабленный состав «СЮ» дал серьёзный бой СКА, который руководство команды нацеливает на Кубок Континента и обеспечивает серьёзную мотивацию. Прекрасно сыграл Никита Серебряков, отразивший 36 бросков: СКА после синхронного поражения восточных лидеров первым в сезоне пробил отметку в 90 очков.

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СКА
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
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