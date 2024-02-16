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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» одержал шестую победу подряд в КХЛ

«Амур» одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв дома «Барыс».

Амур
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду переиграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав шестую победу подряд.

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Станислав Бочаров (1-я минута), Дмитрий Шевченко (6), Кирилл Слепец (17) и Алекс Броадхёрст (28), у гостей шайбу забросил Евгений Рымарев (49).

Бочаров поразил ворота соперников уже на исходе 9-й секунды матча, забросив самую быструю шайбу в истории выступлений «Амура» в КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2012 года Дмитрием Тарасовым, тогда хоккеист отличился на 21-й секунде встречи с мытищинским «Атлантом».

«Амур» выиграл шестой матч кряду и набирает очки уже на протяжении последних восьми матчей. Хабаровчане набрали 68 очков и укрепились на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (48 баллов) идет 12-м на Востоке.

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Амур
4:1
3:0, 1:0, 0:1
Барыс
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