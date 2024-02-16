Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Детройт
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
29
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Флорида
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Анахайм
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Филадельфия
ОТ
43
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Трактор
23
12:00
Амур
Барыс
41
15.02
Динамо М
Динамо Мн
21
15.02
Куньлунь РС
Лада
31
15.02
СКА
Салават Юлаев
20
15.02
Ак Барс
Металлург Мг
21
15.02
Локомотив
ЦСКА
ОТ
54
15.02
Автомобилист
Авангард
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:07 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» гарантировал участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Челябинский клуб стал шестой командой Восточной конференции, которая будет бороться за Кубок Гагарина.

Адмирал
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

ТАСС, 16 февраля. Челябинский «Трактор» на выезде со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 055 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Илья Карпухин (18-я минута), Владимир Жарков (53) и Виталий Кравцов (60). У «Адмирала» отличились Джованни Фьоре (8) и Павел Махановский (9).

После 64 игр «Трактор» идет 6-м в конференции, набрав 74 очка. Челябинцы не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ, став шестой командой Восточной конференции, которая продолжит борьбу в Кубке Гагарина. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист. От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский “Локомотив”, петербургский СКА, московские “Динамо”, “Спартак” и ЦСКА, нижегородское “Торпедо”, череповецкая “Северсталь” и минское “Динамо”.

«Адмирал» идет на 11-м месте в Восточной конференции с 51 очком после 64 игр. В следующем матче «Трактор» и «Адмирал» вновь сыграют друг с другом во Владивостоке, игра пройдет 18 февраля.

Читайте также
Адмирал
2:3
2:1, 0:0, 0:2
Трактор
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь