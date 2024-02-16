«Трактор» гарантировал участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Челябинский клуб стал шестой командой Восточной конференции, которая будет бороться за Кубок Гагарина.
Челябинский клуб стал шестой командой Восточной конференции, которая будет бороться за Кубок Гагарина.
ТАСС, 16 февраля. Челябинский «Трактор» на выезде со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 055 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Илья Карпухин (18-я минута), Владимир Жарков (53) и Виталий Кравцов (60). У «Адмирала» отличились Джованни Фьоре (8) и Павел Махановский (9).
После 64 игр «Трактор» идет 6-м в конференции, набрав 74 очка. Челябинцы не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ, став шестой командой Восточной конференции, которая продолжит борьбу в Кубке Гагарина. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист. От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский “Локомотив”, петербургский СКА, московские “Динамо”, “Спартак” и ЦСКА, нижегородское “Торпедо”, череповецкая “Северсталь” и минское “Динамо”.
«Адмирал» идет на 11-м месте в Восточной конференции с 51 очком после 64 игр. В следующем матче «Трактор» и «Адмирал» вновь сыграют друг с другом во Владивостоке, игра пройдет 18 февраля.