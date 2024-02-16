«Трактор» гарантировал участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

ТАСС, 16 февраля. Челябинский «Трактор» на выезде со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 055 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Илья Карпухин (18-я минута), Владимир Жарков (53) и Виталий Кравцов (60). У «Адмирала» отличились Джованни Фьоре (8) и Павел Махановский (9).

После 64 игр «Трактор» идет 6-м в конференции, набрав 74 очка. Челябинцы не опустятся ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции. Команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ, став шестой командой Восточной конференции, которая продолжит борьбу в Кубке Гагарина. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист. От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский “Локомотив”, петербургский СКА, московские “Динамо”, “Спартак” и ЦСКА, нижегородское “Торпедо”, череповецкая “Северсталь” и минское “Динамо”.