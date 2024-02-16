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19:24 (мск), источник: Sport24

Ларионов и Ротенберг жалуются на унылый хоккей в КХЛ. Что не так с этими жалобами?

Им везде мерещатся «заборы» и «капканы».

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Ларионов и Ротенберг жалуются на унылый хоккей в КХЛ. Что не так с этими жалобами? | Источник: photo.khl.ru

КХЛ меняется. Это глупо отрицать. Кто-то скажет, что в худшую сторону, если смотреть на имена, а особенно на статус легионеров, которые играют в России сейчас и играли лет 10−15 назад. Мастерства, возможно, и правда стало меньше. Но в какой хоккей играли эти мастера? Нередко в откатный, не раскрывающий их потенциал, а скорее наоборот — сдерживающий. Кто брал первые Кубки Гагарина? Правильно, главный пропагандист оборонительного хоккея Зинэтула Билялетдинов. Чуть позже дубль сделал Олег Знарок — тоже не большой любитель стеночек и забеганий. Теперь в лиге другие герои.

Появление Игоря Ларионова в КХЛ изменило лигу и подход к игре. Оказалось, что выигрывать можно не только с лозунгом «пахать и терпеть» на фюзеляже. Выяснилось, что получать удовольствие от игры — это первично, а уже за удовольствием неизбежно придет и результат. Вдруг стало понятно многим, что если молодежь направить в нужном направлении, то она окажется эффективнее «опытных и проверенных», но привыкших ездить по рельсам. От Ларионова позже «отпочковался» Андрей Козырев, возглавивший «Северсталь», в «Спартаке» сделали ставку на Алексея Жамнова, да и в «Сибири» попытались сменить вектор, хотя эксперимент с Дэвидом Немировски и выдался неудачным.

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При этом Ларионов не столько тренер, сколько идеолог, и опять же — пропагандист. У него эта роль получается органичной, учитывая его ораторские навыки и сумасшедший авторитет в хоккейном мире. Его слушают болельщики, руководители, губернаторы, а главное — хоккеисты. Молодые пацаны и вовсе заглядывают Профессору в рот, что добавляет даже простым его словам некую магию. Тогда как черновую работу за него во многом проделывают помощники. И это нормально. А вот то, что Ларионов из раза в раз пытается учить «правильному» хоккею других тренеров, уже выходит за рамки профессиональной этики.

«Мы этого ожидали, они по-другому и не играют. Это хоккей, который даёт результат. Понятное дело, что они борются за плей-офф — вопросов нет. Для меня, скажу честно, при всём уважении к сопернику, это утопический хоккей, который убивает зрелищность. Можно ссылаться, что нет игроков, нет мастеров, это всё оправдания. Что есть, то есть, мы этого не поменяем», — сказал Ларионов после поражения от «Нефтехимика».

Вопросов здесь много. Начиная с того, что «утопический» в речи Ларионова применим в каком-то другом, только ему известном, значении. Утопией в КХЛ долгое время как раз была победа в кубке с атакующим хоккеем. Она, впрочем, таковой остается и по сей день. Удивляет и то, что претензии предъявляются «Нефтехимику» — команде не самой витиеватой, но вполне активной. Сколько ей руководит Олег Леонтьев, она в основном идет в хороший прессинг и особо не отсиживается в обороне, хотя и обладает скорее рабоче-крестьянским характером.

И ведь Ларионов такой не один. Ему вторит главный тренер СКА. Роман Ротенберг одновременно борется с разными явлениями в нашем хоккее. На старте сезона это был плохой лед и неравномерный календарь, который порождал «самолетные ноги». Уже не первый год он говорит о некой «грязи», которую надо убирать и из российского хоккея. Эти речи, правда, появляются только в случае травм игроков СКА, но никогда — наоборот. Неприязнь оборонительного хоккея — это еще одна отличительная черта Романа Борисовича.

«Очень тяжело поменять систему игры — мы видим это по “Салавату Юлаеву”. Слава Богу, они приняли это решение. Убрали все это финское — оно нам не нужно, у нас своя культура. У нас в крови другой хоккей. Сейчас “Салават Юлаев” показывает наш традиционный русский хоккей. Мы соблюдаем все эти традиции. Игроки получают от этого удовольствие, удовольствие от игры. Они развиваются — нам это важно», — заявил Ротенберг после победы над «Салаватом Юлаевым».

Ирония здесь в том, что сам Ротенберг жил в Финляндии и занимался там хоккеем. Был финский тренер и в СКА — Юкка Ялонен. Немало и финских игроков проходили через петербуржский клуб: начиная с Микко Коскинена, заканчивая Йоонасом Кемппайненом. Да и хоккей, который показывал СКА и сборная России при Олеге Знарке, не сильно отличается от типичных образцов финского хоккея. Игра, которую наша олимпийская команда показывала в Пхенчхане, точно не относится к «традиционному русскому стилю». А ведь Роман Борисович был в Корее главой штаба.

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«Скоро мы вернемся на международную арену. Важно, чтобы каждый наш хоккеист развивался. А в системе, когда они стоят вшестером, как мы видели в “Ладе”, — какое развитие будет у игроков? Могу сказать — никакого. Будет деградация», — продолжает Ротенберг. И это тоже весьма занятно. Ведь тренирует «Ладу» не кто-нибудь, а Олег Браташ. Бывший тренер сборных России. То есть человек, которого брал на работу сам Ротенберг. Неужели и лучшие молодые хоккеисты страны все это время не развивались, а деградировали? И по чьему же недосмотру это тогда происходило?

Ротенберг не первый раз высказывается в таком ключе. Еще раньше он рассуждал о «заборах» и «капканах», которые расставляет в «Локомотиве» Игорь Никитин. Проговаривал эти тезисы и Ларионов, причем в крайне назидательном тоне. Такое поведение не может не вызывать раздражение. Одно дело — продвигать атакующий хоккей через игру своей команды, прививать его своим подопечным, и совсем другое — навязывать его другим. А уж обвинять кого-то в «не таком хоккее» и вовсе странно. Находите ключи к заборам, обходите капканы хитростью. Не жалуйтесь, а будьте гибкими. Никто не обещал, что для атакующих команд будут открыты все двери. Хоккей тем и прекрасен, что выигрывать в него можно по-разному. Против лома всего есть прием.

Дмитрий Ерыкалов

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