КХЛ оштрафовала «Витязь» на 15 миллионов рублей из-за несоблюдения регламента по «полу» зарплат | Источник:

По регламенту лиги, все клубы должны превысить «пол» зарплат в 405 миллионов рублей, но команда из Балашихи не смогла это сделать и нарушила регламент.