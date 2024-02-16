КХЛ оштрафовала «Витязь» на 15 миллионов рублей из-за несоблюдения регламента по «полу» зарплат
По данным «СЭ», КХЛ оштрафовала «Витязь» на 15 миллионов рублей.
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
По данным «СЭ», КХЛ оштрафовала «Витязь» на 15 миллионов рублей.
По регламенту лиги, все клубы должны превысить «пол» зарплат в 405 миллионов рублей, но команда из Балашихи не смогла это сделать и нарушила регламент.
«Витязь» после 63 игр занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции (45 очков).