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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» с рекордом рвётся в плей-офф, а «Трактор» уже там после камбэка. Итоги дня в КХЛ

«Торпедо» второй раз подряд проиграло ХК «Сочи», не сумев увеличить отрыв от ЦСКА в Западной конференции.

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ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Результаты матчей КХЛ 16 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 17 февраля | Источник: ДМИТРИЙ КУЛИНИЧ, PHOTO.KHL.RU

16 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 16.02.2024, 12:00

Амур4Барыс1

Счёт в матче был открыт уже на девятой секунде встречи нападающим «Амура» Станиславом Бочаровым, установившим рекорд клуба. Уже на пятой минуте им удалось укрепить преимущество усилиями Дмитрия Шевченко, а в конце первой двадцатиминутки Кирилл Слепец сумел отличиться в меньшинстве, установив комфортные 3:0 на табло. В середине встречи Алекс Бродхёрст довёл счёт до крупного — 4:0. В заключительной двадцатиминутке гости сумели лишь размочить счёт благодаря шайбе Евгения Рымарева.

«Амур», набрав 68 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, теперь опережая «Нефтехимик» (65) на три очка. «Барыс» (48) — на последней, 12-й строчке.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 16.02.2024, 12:30

Адмирал2Трактор3

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Адмирала» — на седьмой минуте первого периода отличился канадский нападающий Джованни Фьоре. Спустя минуту хозяева укрепили преимущество, автором заброшенной шайбы стал Павел Махановский.

Однако к концу этого же игрового отрезка гости отыграли одну шайбу усилиями Ильи Карпухина. Лишь в середине третьего периода зрители увидели следующую заброшенную шайбу, автором которой стал нападающий «Трактора» Владимир Жарков, сравнявший счёт в матче.

За 28 секунд до конца матча Виталий Кравцов принёс «Трактору» волевую победу в этой игре, благодаря которой челябинцы гарантировали себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 16.02.2024, 19:30

Сочи3Торпедо1

На 11-й минуте первого периода Кирилл Рассказов с передачи Михала Криштофа открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передач Николая Чебыкина и Сергея Попова оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

В начале третьего игрового отрезка Сергей Гончарук с передач Никиты Шавина и Николая Коваленко размочил счёт в матче. В конце встречи Даниил Сероух установил окончательный счёт встречи.

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