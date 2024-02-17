«Салават Юлаев» — теневой фаворит «Востока». Команда Козлова созрела для больших дел в плей-офф | Источник: Спорт-Экспресс

Поражение от СКА не повлияло на оценку перспектив «Салавата Юлаева». Уфимский клуб — главный претендент на Кубок Гагарина от «Востока». Плей-офф со второго раунда перемешает две конференции, но если анализировать классическую сетку, то именно команда Виктора Козлова выглядит наиболее подготовленной и сбалансированной для похода за трофеем.

В хоккее уместно рассматривать некий чемпионский пазл, который, если соберется, должен помочь команде выиграть кубок. В его фундаменте — сильный основной вратарь. Можно возразить, вспомнив последнее чемпионство ЦСКА, когда армейцев привел к золоту Адам Рейдеборн. Не самый выдающийся голкипер, но именно в важных матчах швед отыграл надежно. Без уверенности во вратаре полевые игроки всегда опасаются за оборону и не могут раскрепоститься. В «Салавате Юлаеве» собрана одна из лучших вратарских бригад лиги: претендент на кахаэловскую «Везину» Александр Самонов и один из сильнейших (если не сильнейший) бэкап Илья Ежов.

С приглашением Самонова уфимцы избавились от тягот выбора первого номера. В прошлом сезоне неопределенность с основным вратарем сказалась в серии с «Адмиралом». Сейчас можно с уверенностью сказать, что Александр начнет первый раунд. Самонов за регулярку показал, как умеет буквально в одиночку выигрывать матчи. Александр вместе с казанским коллегой Тимуром Биляловым делят топ-2 по проценту отраженных бросков, коэффициенту надежности и количеству «сухарей». Неплохо играет и Ежов. С Ильей в воротах «Салават» пропустил всего две шайбы от богатого на таланты нападения СКА. Виктор Козлов уверен в своих вратарях, в штабе явно присутствует спокойствие за последний рубеж.

«Салават Юлаев» тихо провел дедлайн, но закрыл проблемные позиции задолго до конца декабря. Генеральный директор Ринат Баширов не промахнулся, пригласив форварда Джоша Ливо и защитника Николаса Мелоша. Они, конечно, не Теему Хартикайнен и Филип Ларсен, но хорошо справляются с возложенными функциями. Ливо быстро адаптировался в лиге и вместе с Александром Хмелевским во многом тащит на себе уфимское нападение. Мелош — разносторонний защитник, который умеет подключаться к атакам и правильно действует в своей зоне. В отличие от Ларсена, стресса вратари получают явно меньше. С лимитом в три игрока по легионерам «Салават Юлаев» сработал максимально грамотно. Каждый иностранец полезен, никто не выпадает.

Уфимцы больно обожглись в прошлом плей-офф, когда вылетели в первом раунде от противного «Адмирала» Леонида Тамбиева. Причем вылетели безыдейно и закономерно. Как бы банально ни звучало, это поражение должно помочь сейчас. Козлов год назад получил болезненное тренерское поражение. В этом сезоне «Салават» стилистически изменился: сделал больший акцент на атаке и контроле шайбы, заиграл раскованнее, без оглядки (в хорошем смысле) на свои ворота. Изменения легко увязываются с озвученным выше тезисом о голкиперах. Когда команда уверена во вратаре, а вратарь стабильно выручает в трудные минуты, она раскрепощеннее играет в чужой зоне.

Сила «Салавата Юлаева» — в игровом балансе и правильном распределении ролей. Еще полезные на льду ветераны сочетаются с прогрессирующей (в большей или меньшей степени) молодежью. Кулемин, Бирюков, Тимкин и Панин подскажут в раздевалке, что и как делается в плей-офф, хотя в прошлом году многие юлаевцы этим уже прониклись. На новый уровень в этом сезоне вышли Алалыкин, Цулыгин-младший, Башкиров, Пименов. У Козлова достаточно маневров для ротации как в обороне, так и в атаке. Глубина состава позволит восполнить травмы, от которых никто не застрахован в плей-офф.

Уфимцы относительно ровно прошли регулярку, избежав серьезных спадов. Не факт, что у юлаевцев получится скинуть с восточного олимпа «Магнитку», но первое место в конференции не гарантирует легкой жизни в плей-офф. Куда важнее, что «Салават» подходит ко второму этапу сезона подготовленным. Полный порядок с характером и атмосферой в раздевалке — это легко читается даже по проигранным матчам, которые не сбивают «Салават» с намеченного пути. Этой весной уфимцы как никогда близки к тому, чтобы пошуметь в плей-офф. Дальше второго круга юлаевцы не забирались пять лет.