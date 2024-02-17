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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» победил «Металлург» и вышел в лидеры Восточной конференции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» вышел на первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, переиграв на своем льду магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата.

Авангард
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Иван Николишин (26-я минута), Дамир Жафяров (52) и Артем Чмыхов (56). Голкипер омичей Павел Хомченко провел свой первый сухой матч в сезоне и второй в КХЛ, отразив 41 бросок.

«Авангард» вышел вперед в личной серии противостояний с «Магниткой» в нынешнем сезоне — 3−2. Последнюю очную встречу команды проведут в заключительный день «регулярки» — 26 февраля. «Металлург» провел свой последний выездной матч в нынешнем регулярном сезоне.

«Авангард» набрал 88 очков и возглавил таблицу Восточной конференции, обойдя «Металлург» на один балл.

«Авангард» стал восьмым клубом в истории КХЛ, который сумел преодолеть рубеж в 200 заброшенных шайб за сезон, на счету омичей после матча с «Металлургом» стало 202 шайбы. Кроме «Авангарда», более 200 шайб за сезон забрасывали петербургский СКА (семь раз), ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» (по три раза), ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», московский «Спартак» и «Металлург» (по разу).

Авангард
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
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