«Авангард» победил «Металлург» и вышел в лидеры Восточной конференции

Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Иван Николишин (26-я минута), Дамир Жафяров (52) и Артем Чмыхов (56). Голкипер омичей Павел Хомченко провел свой первый сухой матч в сезоне и второй в КХЛ, отразив 41 бросок.

«Авангард» вышел вперед в личной серии противостояний с «Магниткой» в нынешнем сезоне — 3−2. Последнюю очную встречу команды проведут в заключительный день «регулярки» — 26 февраля. «Металлург» провел свой последний выездной матч в нынешнем регулярном сезоне.

«Авангард» набрал 88 очков и возглавил таблицу Восточной конференции, обойдя «Металлург» на один балл.