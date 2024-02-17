Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Куньлунь» на финише выездной серии в КХЛ

Четвертую и заключительную остановку в выездном маршруте «зубры» сделали в Мытищах, где базируется «Куньлунь Ред Стар». Стартовый период закончился с минимальным перевесом гостей — в середине отрезка шайбу в ворота соперника отправил Вячеслав Основин. В начале второй трети защитник Павел Денисов удвоил преимущество минчан, но всего тридцать секунд спустя «драконы» вернули разницу в один гол — 1:2.



Ближе к концу периода динамовцы получили право на штрафной бросок, но Даниил Сотишвили не сумел переиграть голкипера. За неудачный буллит хозяева наказали «зубров» всего через минуту — на перерыв команды ушли при равных цифрах на табло. В заключительной трети исход поединка решила шайба форварда минчан Александра Волкова в большинстве. Ответить на этот гол игроки «Куньлуня» не смогли, а незадолго до сирены Коди Керран броском в пустые ворота установил окончательный счет — 4:2 в пользу «Динамо».



В данном гостевом турне наша команда набрала половину возможных очков — четыре из восьми. Подопечные Дмитрия Квартальнова уже обеспечили себе восьмое место на Западе по итогам регулярного чемпионата и ждут соперника по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. Далее «зубры» проведут два домашних матча на «Минск-Арене» против нижнекамского «Нефтехимика» 20 февраля и с питерским СКА 23 февраля.