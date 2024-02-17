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19:16 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев.

Спартак
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в гостях со счетом 3:0 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 945 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости игр КХЛ в Москве в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута), Семен Кошелев (34 и 53).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. 21 января «Ак Барс» на своем льду одержал победу со счетом 4:3 после буллитов.

Нападающий «Спартака» Иван Морозов пропустил второй матч подряд, игрок получил ушиб руки в гостевой игре с ярославским «Локомотивом» (5:1). Морозов не сыграл в гостевом матче с череповецкой «Северсталью» (2:4). Также у «Спартака» игру пропустил словацкий защитник Михал Чайковски. У «Ак Барса» в матче не приняли участия нападающие Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 80 очков в 64 матчах. «Спартак» — четвертый на Западе с 84 очками после 65 встреч. В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» 19 февраля, «Спартак» на следующий день примет нижегородское «Торпедо».

Спартак
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Ак Барс
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