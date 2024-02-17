«Ак Барс» обыграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в гостях со счетом 3:0 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 945 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости игр КХЛ в Москве в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута), Семен Кошелев (34 и 53).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. 21 января «Ак Барс» на своем льду одержал победу со счетом 4:3 после буллитов.

Нападающий «Спартака» Иван Морозов пропустил второй матч подряд, игрок получил ушиб руки в гостевой игре с ярославским «Локомотивом» (5:1). Морозов не сыграл в гостевом матче с череповецкой «Северсталью» (2:4). Также у «Спартака» игру пропустил словацкий защитник Михал Чайковски. У «Ак Барса» в матче не приняли участия нападающие Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.