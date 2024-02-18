Хоккеисты «Сибири» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Хабаровский «Амур» со счетом 2:1 обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 18.02.2024, 10:00 Амур 2 Барыс 1

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (20-я минута) и Александр Хохлачев (28). У проигравших отличился Джозеф Лабейт (38). Нападающий Роман Старченко сыграл в 780-м матче за «Барыс» и установил рекорд КХЛ по количеству проведенных игр в составе одного клуба. Он обошел по этому показателю защитника Евгения Бирюкова, на счету которого 779 встреч за магнитогорский «Металлург».

«Амур» набрал 70 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. «Сибирь» идет 10-й с 62 очками после 64 встреч, команда лишилась шансов на выход в плей-офф после победы «Амура» над «Барысом». По ходу сезона с новосибирского клуба сняли 4 очка за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

«Барыс» замыкает таблицу Востока, располагаясь на 12-й позиции с 48 очками по итогам 65 матчей. В следующем матче команда примет екатеринбургский «Автомобилист» 22 февраля. «Амур» в этот же день встретится на выезде с «Металлургом».