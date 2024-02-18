«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»
В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи».
В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На седьмой минуте второго периода Матвей Мичков с передачи Кирилла Рассказова открыл счёт во встрече. Спустя 33 секунды Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте.
На 18-й минуте третьего игрового отрезка Степан Хрипунов с передач Александра Севостьянова и Андрея Обидина принёс хозяевам победу во встрече.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. В этот же день «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар».