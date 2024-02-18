«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Матвей Мичков с передачи Кирилла Рассказова открыл счёт во встрече. Спустя 33 секунды Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Степан Хрипунов с передач Александра Севостьянова и Андрея Обидина принёс хозяевам победу во встрече.