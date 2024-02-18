Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Нефтехимик
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Торпедо
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сочи
21
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.02
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Трактор
61
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас
Каролина
13
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Коламбус
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
24
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Автомобилист
Сочи
21
10:00
Амур
Барыс
21
10:00
Адмирал
Трактор
61
17.02
Локомотив
Салават Юлаев
30
17.02
Спартак
Ак Барс
03
17.02
Витязь
Динамо М
36
17.02
Куньлунь РС
Динамо Мн
24
17.02
Авангард
Металлург Мг
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, оказавшись сильнее «Сочи»

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи».

Автомобилист
СочиКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Автомобилист"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте второго периода Матвей Мичков с передачи Кирилла Рассказова открыл счёт во встрече. Спустя 33 секунды Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте третьего игрового отрезка Степан Хрипунов с передач Александра Севостьянова и Андрея Обидина принёс хозяевам победу во встрече.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. В этот же день «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Читайте также
Автомобилист
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Сочи
 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь