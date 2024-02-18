СКА одержал пятую победу подряд, отыгравшись с 1:3 в игре с «Торпедо»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 11-й минуте первого периода Андрей Педан с передач Степана Фальковского и Василия Глотова открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Николай Коваленко с передач Сергея Гончарука и Алексея Кручинина восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Бобби Линч с передач Денниса Яна и Владислава Фирстова вывел нижегородский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Деннис Ян сделал счёт 3:1 в пользу «Торпедо». На шестой минуте периода Николай Поляков с передач Борны Рендулича и Михаила Воробьёва сократил отставание СКА до минимума. Менее чем через минуту Марат Хайруллин с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:3. На 11-й минуте периода Максим Федотов забросил четвёртую шайбу армейцев в матче.