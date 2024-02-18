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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА одержал пятую победу подряд, отыгравшись с 1:3 в игре с «Торпедо»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 11-й минуте первого периода Андрей Педан с передач Степана Фальковского и Василия Глотова открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Николай Коваленко с передач Сергея Гончарука и Алексея Кручинина восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Бобби Линч с передач Денниса Яна и Владислава Фирстова вывел нижегородский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Деннис Ян сделал счёт 3:1 в пользу «Торпедо». На шестой минуте периода Николай Поляков с передач Борны Рендулича и Михаила Воробьёва сократил отставание СКА до минимума. Менее чем через минуту Марат Хайруллин с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:3. На 11-й минуте периода Максим Федотов забросил четвёртую шайбу армейцев в матче.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

СКА
4:3
1:0, 0:2, 3:1
Торпедо
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