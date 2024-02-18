Главный тренер «Витязя» Рябыкин покинет свой пост по окончании сезона
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин покинет свой пост по окончании этого сезона.
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин покинет свой пост по окончании этого сезона.
Один из претендентов на место Рябыкина — главный тренер «Молота» Павел Зубов.
47-летний тренер возглавляет «Витязь» с октября 2023 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 64 матчах.