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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Витязя» Рябыкин покинет свой пост по окончании сезона

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин покинет свой пост по окончании этого сезона.

ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Один из претендентов на место Рябыкина — главный тренер «Молота» Павел Зубов.

47-летний тренер возглавляет «Витязь» с октября 2023 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 64 матчах.

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