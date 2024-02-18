«Лада» сыграет в плей-офф КХЛ в своем первом сезоне после возвращения в лигу

ТАСС, 18 февраля. Тольяттинская «Лада» гарантировала себе участие в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В воскресенье нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:3 в овертайме уступил в гостях череповецкой «Северстали». Благодаря этому «Лада» не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф. «Нефтехимик» может сравняться с «Ладой» по числу набранных очков, но не обгонит ее по показателю побед в основное время.

Тольяттинская команда выступает в КХЛ впервые с сезона-2017/18, последний раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2008/09 — первом в истории КХЛ. Тогда тольяттинцы в первом раунде плей-офф со счетом 2−3 в серии уступили московскому ЦСКА.

«Лада» стала седьмой командой Восточной конференции, которая продолжит борьбу в Кубке Гагарина, ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».