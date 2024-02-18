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19:35 (мск), источник: ТАСС

«Лада» сыграет в плей-офф КХЛ в своем первом сезоне после возвращения в лигу

Это стало ясно после того, как «Нефтехимик» проиграл в овертайме «Северстали».

Северсталь
Нефтехимик
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 февраля. Тольяттинская «Лада» гарантировала себе участие в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В воскресенье нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:3 в овертайме уступил в гостях череповецкой «Северстали». Благодаря этому «Лада» не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф. «Нефтехимик» может сравняться с «Ладой» по числу набранных очков, но не обгонит ее по показателю побед в основное время.

Тольяттинская команда выступает в КХЛ впервые с сезона-2017/18, последний раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2008/09 — первом в истории КХЛ. Тогда тольяттинцы в первом раунде плей-офф со счетом 2−3 в серии уступили московскому ЦСКА.

«Лада» стала седьмой командой Восточной конференции, которая продолжит борьбу в Кубке Гагарина, ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».

Помимо игры «Северстали» и «Нефтехимика», в воскресенье в КХЛ прошли четыре матча. Владивостокский «Адмирал» дома со счетом 6:1 обыграл «Трактор», хабаровский «Амур» дома был сильнее казахстанского «Барыса», «Автомобилист» на своем льду переиграл «Сочи», домашнюю победу одержал СКА, в Санкт-Петербурге со счетом 4:3 обыгравший «Торпедо».

Северсталь
3:2ОТ
1:2, 1:0, 0:0
Нефтехимик
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