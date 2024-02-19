Ларионов выгнал из команды игрока за критику молодых хоккеистов. В том числе — его сына | Источник: Спорт-Экспресс

Когда Игорь Ларионов только пришел в «Торпедо», всю хоккейную публику окутал восторг. Игра в короткий пас, на скорости, размашистые комбинации без малейшей мысли об откате при преимуществе в счете — на этот хоккей можно было смотреть вечно. По сути, именно Ларионов задал новый тренд в лиге — все больше команд играют от атаки, комбинационно. «Спартак» Алексея Жамнова, «Северсталь», которую возглавляет бывший помощник Ларионова Андрей Козырев, разумеется, СКА. Да даже «Нефтехимик», который сам Ларионов почему-то раскритиковал за чересчур осторожный хоккей.

Но в нынешнем сезоне у «Торпедо» все идет не так гладко. Нижегородцы проиграли девять из 11 последних матчей и рискуют опуститься на седьмое место в Западной конференции. А в последнем матче против СКА в Санкт-Петербурге проиграли в основное время, ведя в начале третьего периода в две шайбы. Из позитивных моментов — пожалуй, только развитие молодежи. В этом сезоне в основе «Торпедо» заиграли защитник Антон Силаев и нападающий Никита Артамонов, которым на момент старта регулярки не было и 18 лет.

Не секрет, что в «Торпедо» стараются выстроить особую атмосферу — тренеры не ругают игроков за ошибки, а конструктивно объясняют, где те допустили неточность. Как выяснилось, нельзя критиковать молодежь и опытным игрокам команды. Как стало известно «СЭ», защитник Антон Сизов был выведен из состава «Торпедо» после матча с «Динамо» (1:6), который состоялся 13 января. Тогда он после одного из голов «напихал» нескольким молодым игрокам, в том числе Артамонову и Игорю Ларионову-младшему.

На пресс-конференции после матча против СКА Ларионов заявил, что Сизов переступил грань и в команде его не будет. Жестоко, особенно учитывая, что дедлайн уже наступил, и в КХЛ защитник команду до 1 мая не найдет.

Ларионов продолжает гнуть свою линию — уж если тренеры не срываются на игроков, то и ветераны не должны. Вот только кажется, что упрямство здесь неуместно. Критика от ветеранов — это не атавизм. Вряд ли Дмитрий Воронков провел бы свой лучший сезон в КХЛ, если б не постоянные подсказки от Александра Радулова. Кто мешает Александру Овечкину прикрикивать на партнеров на скамейке «Вашингтона»? Понятно, что Сизов — не Радулов и не Овечкин, но он все равно намного опытнее тех, кому хочет подсказать. И не всех молодых нужно гладить по голове, чтобы они росли — с кем-то точно нужно быть пожестче.

Ларионов после прошлогоднего поражения от СКА уверял, что не отойдет от своего стиля — и сдержал слово. Но кажется, что из-за его упрямства «Торпедо» вряд ли дойдет в этом сезоне до второго раунда. Затух сиявший в прошлом сезоне Кручинин, не все получается после травм у Гончарука и Коваленко, не блещет и молодежь. В обороне после повреждения Кирсанова и отстранения Сизова осталось восемь дееспособных защитников, из которых половина — моложе 21 года. Сможет ли разобранное, но все еще пытающееся играть красиво «Торпедо» остановить «Локомотив» или «Динамо»? Сомневаюсь. Гибкости у тренерского штаба Ларионова нет совсем. Все идет к тому, что повторение прошлогодней серии против СКА на этот раз должно произойти уже в первом раунде.