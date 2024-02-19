Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Даллас
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
Торонто
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
Анахайм
21
Хоккей. КХЛ
овертайм
Динамо М
Салават Юлаев
11
Хоккей. НХЛ
23:30
Сиэтл
Детройт
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
21
Хоккей. НХЛ
20.02
Каролина
Чикаго
Хоккей. НХЛ
20.02
Тампа-Бэй
Оттава
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Витязь
12
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
21
18.02
Северсталь
Нефтехимик
ОТ
32
18.02
СКА
Торпедо
43
18.02
Автомобилист
Сочи
21
18.02
Амур
Барыс
21
18.02
Адмирал
Трактор
61
17.02
Локомотив
Салават Юлаев
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ларионов выгнал из команды игрока за критику молодых хоккеистов. В том числе — его сына

Отстраненный защитник Сизов сможет поменять команду только в следующем сезоне, а «Торпедо» все чаще проигрывает.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Ларионов выгнал из команды игрока за критику молодых хоккеистов. В том числе — его сына | Источник: Спорт-Экспресс

Когда Игорь Ларионов только пришел в «Торпедо», всю хоккейную публику окутал восторг. Игра в короткий пас, на скорости, размашистые комбинации без малейшей мысли об откате при преимуществе в счете — на этот хоккей можно было смотреть вечно. По сути, именно Ларионов задал новый тренд в лиге — все больше команд играют от атаки, комбинационно. «Спартак» Алексея Жамнова, «Северсталь», которую возглавляет бывший помощник Ларионова Андрей Козырев, разумеется, СКА. Да даже «Нефтехимик», который сам Ларионов почему-то раскритиковал за чересчур осторожный хоккей.

Но в нынешнем сезоне у «Торпедо» все идет не так гладко. Нижегородцы проиграли девять из 11 последних матчей и рискуют опуститься на седьмое место в Западной конференции. А в последнем матче против СКА в Санкт-Петербурге проиграли в основное время, ведя в начале третьего периода в две шайбы. Из позитивных моментов — пожалуй, только развитие молодежи. В этом сезоне в основе «Торпедо» заиграли защитник Антон Силаев и нападающий Никита Артамонов, которым на момент старта регулярки не было и 18 лет.

Не секрет, что в «Торпедо» стараются выстроить особую атмосферу — тренеры не ругают игроков за ошибки, а конструктивно объясняют, где те допустили неточность. Как выяснилось, нельзя критиковать молодежь и опытным игрокам команды. Как стало известно «СЭ», защитник Антон Сизов был выведен из состава «Торпедо» после матча с «Динамо» (1:6), который состоялся 13 января. Тогда он после одного из голов «напихал» нескольким молодым игрокам, в том числе Артамонову и Игорю Ларионову-младшему.

На пресс-конференции после матча против СКА Ларионов заявил, что Сизов переступил грань и в команде его не будет. Жестоко, особенно учитывая, что дедлайн уже наступил, и в КХЛ защитник команду до 1 мая не найдет.

Ларионов продолжает гнуть свою линию — уж если тренеры не срываются на игроков, то и ветераны не должны. Вот только кажется, что упрямство здесь неуместно. Критика от ветеранов — это не атавизм. Вряд ли Дмитрий Воронков провел бы свой лучший сезон в КХЛ, если б не постоянные подсказки от Александра Радулова. Кто мешает Александру Овечкину прикрикивать на партнеров на скамейке «Вашингтона»? Понятно, что Сизов — не Радулов и не Овечкин, но он все равно намного опытнее тех, кому хочет подсказать. И не всех молодых нужно гладить по голове, чтобы они росли — с кем-то точно нужно быть пожестче.

Ларионов после прошлогоднего поражения от СКА уверял, что не отойдет от своего стиля — и сдержал слово. Но кажется, что из-за его упрямства «Торпедо» вряд ли дойдет в этом сезоне до второго раунда. Затух сиявший в прошлом сезоне Кручинин, не все получается после травм у Гончарука и Коваленко, не блещет и молодежь. В обороне после повреждения Кирсанова и отстранения Сизова осталось восемь дееспособных защитников, из которых половина — моложе 21 года. Сможет ли разобранное, но все еще пытающееся играть красиво «Торпедо» остановить «Локомотив» или «Динамо»? Сомневаюсь. Гибкости у тренерского штаба Ларионова нет совсем. Все идет к тому, что повторение прошлогодней серии против СКА на этот раз должно произойти уже в первом раунде.

Артур Хайруллин

 Более 400 дел из базы Родченкова закрыли без санкций. Что это значит?
Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: от комедий до мелодрам
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь