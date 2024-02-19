Экс-главный тренер сборной Беларуси оценил работу Квартальнова в минском «Динамо»

«Да, белорусов тоже не допустили до международных соревнований, а что делать? Союзное государство, им за это прилетает. Зато у белорусов минское “Динамо” играет в КХЛ, и играет хорошо. Обеспечили себе выход в плей-офф, главный тренер Дмитрий Квартальнов прилично работает. Первый тренер, который ставит местных игроков целыми пачками. Пацаны у него заиграли, он умеет свою работу делать: в плей-офф вышел, молодых наиграл. Ещё год отработает, и сборная Беларуси тоже прибавит, начнёт играть ещё лучше и более системно», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.