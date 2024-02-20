«Салават Юлаев» проиграл все матчи последней выездной серии

Уфимский «Салават Юлаев» завершил последнюю выездную серию в 16-м чемпионате КХЛ. В Москве в третьем матче уфимцы проиграли «Динамо» со счетом 1:2.

Первый гол состоялся только за три минуты до конца основного времени. Уфимцы прервали безголевую засуху из восьми периодов голом Глеба Кузьмина. Но гости не удержали победного счета, москвичи сравняли за 31 секунду до финальной сирены, сменив вратаря.

В овертайме СЮ играл с пустыми воротами, которые и поразил динамовец — 1:2. Ранее уфимцы проиграли и в Питере и в Ярославле.