Безумная концовка матча «Динамо», ЦСКА опять провалился. Итоги дня в КХЛ
«Металлург» снова перехватил лидерство на Востоке, но надолго ли?
«Металлург» снова перехватил лидерство на Востоке, но надолго ли?
19 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.
Матч в Магнитогорске проходил под знаком Даниса Зарипова — «Металлург» поднял под своды арены стяг форварда, который стал легендой сразу двух восточных грандов. Встречи «Ак Барса» и «Магнитки» при разных тренерах и составах всегда почему-то получаются малорезультативными — и сегодня, несмотря на обилие моментов, было заброшено лишь три шайбы. Победный гол «Металлурга» забил молодой Роман Канцеров — и «Магнитка» снова первая, а «Ак Барс» имеет лишь два очка преимущества над пятым местом.
В прессе уже появились слухи о потенциальном уходе Дмитрия Рябыкина — что ж, на «Витязь», осевший на последнем месте в лиге, это не повлияло. Команда из Балашихи неожиданно уверенно сыграла в гостях у чемпионов, которые раньше обыгрывали соседей на классе. Показателен счёт по броскам после двух периодов — 37:12 в пользу «Витязя», который, впрочем, семь минут подряд играл в большинстве из-за грубости Дыбленко. ЦСКА забил лишь один гол в концовке, который уже никак не мог помочь — и за неделю до плей-офф готовность армейцев вызывает всё больше вопросов.
57 минут игры в Москве прошли без голов. «Салават Юлаев» не мог забить восемь периодов — и совпадение ли, что в этих матчах команда играла без Джоша Ливо, чуть ли не самого звёздного своего форварда? Гол Глеба Кузьмина, казалось бы, принёс команде такую нужную победу — однако один из главных динамовских трудяг Егор Петухов за полминуты до конца сравнял счёт. В овертайме «СЮ» привычно снял вратаря и пропустил в пустые ворота от Даниила Пыленкова. Ну, а Никита Гусев, от которого ждали похода за рекордом КХЛ, остался без очков — не помогли и четыре удаления «СЮ».