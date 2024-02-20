Минские динамовцы обыграли «Нефтехимик» на старте домашней серии

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали представителей Восточной конференции из нижнекамского «Нефтехимика». Символическое вбрасывание перед матчем провел министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель Белорусской федерации каратэ Алексей Богданов. Первый период закончился с минимальным перевесом минчан: за минуту до ухода на перерыв большинство реализовал защитник Роб Хэмилтон. Незадолго до этого отличный шанс забросить имел Виталий Пинчук: нападающий организовал выход один на один, но не переиграл голкипера соперника.



Аккурат посреди следующей трети в ворота «Нефтехимика» влетела вторая шайба. Ее автором стал российский форвард четвертой тройки нападения «зубров» Вячеслав Основин, отличившийся во второй игре кряду. В роли одного из ассистентов выступил Илья Сушко — для игрока обороны «Динамо» этот результативный балл оказался дебютным в карьере в КХЛ. В заключительной трети гости все-таки огорчили вратаря минчан Алексея Колосова, помешав тому «засушить» пятый матч в нынешнем сезоне. Добиться большего хозяева нижнекамцам не позволили, финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу столичного клуба. После этой неудачи «Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ.



До окончания регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести два поединка: дома против питерского СКА 23 февраля и в гостях у «Спартака» 26 февраля. Ранее минчане гарантировали себе восьмое место в Западной конференции по итогам «гладкого» сезона, сейчас у нашей команды 67 баллов в 66 матчах. На роль соперника «зубров» по первому раунду плей-офф претендуют «Локомотив», московское «Динамо» и СКА, пятничная игра против которого стартует на «Минск-Арене» в 19.30.