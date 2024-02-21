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00:41 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о победе над «Нефтехимиком»: Два периода играли с запасом, но в конце было нервно

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги предпоследнего домашнего матча «зубров» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо Минск»

Поединок «Динамо» и «Нефтехимика» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Голами за минчан отметились Роб Хэмилтон и Вячеслав Основин, а защитник Илья Сушко набрал первый ассистентский балл в карьере в КХЛ.

«Два с половиной периода мы играли солидно, с запасом, но два удаления у нас едва не перевернули игру. Нельзя давать соперникам играть в формате “5 на 3”. Тем не менее, получилось уйти с высоко поднятой головой: без нервов в концовке не обошлось, но мы справились и победили. Мне не понравилась вальяжность в некоторых моментах, случались простые потери. Если мы хотим выигрывать в плей-офф, надо менять такие вещи, — подчеркнул Квартальнов. — Когда настраивали команду на игру, вспоминали, что сегодня знаменательная дата для белорусского хоккея: 22 года назад была одержана победа над Швецией на Олимпийских играх. У нас в штабе есть прямые свидетели тех событий, они рассказали пару историй. Сам я на Олимпиадах никогда не был и в этом плане завидую коллегам».

Также специалист рассказал о комплектовании состава перед плей-офф. «Нужно найти оптимальные сочетания звеньев, некоторые игроки основного состава сейчас помогают “Динамо-Шиннику” в МХЛ, а нам хотелось бы их видеть здесь. Первый матч в сезоне сегодня провел Егор Клавдиев, он молодец, не стушевался, сыграл системно и выполнил все, что мы просили. Думаю, он получит еще один шанс в следующей игре. После большого перерыва допуск на лед получил Егор Бориков. Очень ждем его в строю, думаю, что он сыграет со “Спартаком” через неделю. Пока нам приходится играть в 19 полевых игроков, но в следующем матче должен вернуться Сэм Энас. Надеюсь, к плей-офф мы будем готовиться оптимальным составом. Но прежде всего будем стараться обыграть СКА в пятницу».

Поединок Динамо с «армейцами» из Санкт-Петербурга пройдет на «Минск-Арене» 23 февраля и стартует в 19.30. После этой игры наши хоккеисты отправятся в Москву, где в следующий понедельник проведут заключительный матч регулярного чемпионата против «Спартака».

Динамо Мн
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Нефтехимик
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