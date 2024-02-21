Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
Хоккей. КХЛ
20.02
Спартак
Торпедо
73
Хоккей. КХЛ
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
20.02
СКА
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
20.02
Динамо Мн
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
20.02
Сибирь
Лада
30
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.02
Спартак
Торпедо
73
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
20.02
СКА
Северсталь
03
20.02
Динамо Мн
Нефтехимик
21
20.02
Авангард
Автомобилист
42
20.02
Сибирь
Лада
30
19.02
ЦСКА
Витязь
12
19.02
Динамо М
Салават Юлаев
ОТ
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» развалилось в Москве, «Нефтехимик» проиграл матч жизни. Итоги дня в КХЛ

«Авангард» установил рекорд клуба, армейское дерби в первом раунде стало реальнее.

Спартак
Торпедо
Нефтехимик
СКА
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Результаты матчей КХЛ 20 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 21 февраля | Источник: Чемпионат.com

20 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 15:30

Сибирь3Лада0

«Сибирь» в зону плей-офф уже точно не попадёт, а «Лада» из неё не выпадет — по сути, команды просто доигрывают регулярный чемпионат, поэтому результат этого матча может лишь слегка порадовать болельщиков новосибирцев и немного огорчить поклонников тольяттинской команды. Последних куда больше должна тревожить сама игра — клуб из Самарской области не только проиграл семь матчей подряд, но и сильно сбавил на льду. Актуален вопрос, что «Лада» покажет в матчах на вылет.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 16:30

Авангард4Автомобилист2

«Авангард» после победы в матче с «Металлургом» является фаворитом на первое место Восточной конференции. Свой статус «ястребы» подтвердили в игре с «Автомобилистом», забросив екатеринбуржцам четыре шайбы за первые два периода. Омичи продемонстрировали убойную реализацию, затратив на это всего 16 бросков в створ. Замена вратаря в третьем периоде взбодрила гостей, но они смогли отыграть только два гола. «Авангард» одержал 43-ю победу в этой регулярке, установив новый рекорд клуба — достижение «ястребов» образца сезона-2010/2011 всё-таки пало.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 19:10

Динамо Мн2Нефтехимик1

«Нефтехимику» кровь из носу было необходимо набирать очки в Минске — поражение в основное время означало бы лишение последних шансов отобрать восьмую путёвку в плей-офф от Востока у «Амура». «Динамо», которое обеспечило себе аналогичную позицию на Западе, играть в поддавки не стало, открыв счёт под занавес первого периода. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова увеличили преимущество, а в третьем смогли сохранить победу, несмотря на пропущенный гол. 2:1 — пожалуй, этому результату больше минчан рады в «Амуре», который сыграет в плей-офф впервые за шесть сезонов. Теперь все участники Кубка Гагарина — 2024 известны.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 19:30

Спартак7Торпедо3

«Торпедо» с размахом отметило 1000-й матч в КХЛ и возвращение в обойму Василия Атанасова — уже в середине первого периода преимущество нижегородцев составляло три шайбы, а «Спартак» был вынужден произвести вратарскую замену. Один гол красно-белые отыграли ещё до перерыва, а во втором периоде перевернули игру с ног на голову всего за 3 минуты и 4 секунды — именно столько потребовалось хозяевам, чтобы забросить четыре шайбы в ворота «Торпедо». До конца двадцатиминутки москвичи успели забить ещё один гол, а в третьем периоде сделали преимущество над развалившимися нижегородцами крупным. 7:3 — «Спартак» обеспечил себе место в топ-4 Запада.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 19:30

Куньлунь РС4Сочи0

Два из трёх неудачников сезона от Запада встретились в очной встрече, и победа осталась за хозяевами. Всё решилось за пять минут второго периода, в которые уложились четыре гола «драконов». После такого сил и эмоций у южан уже не осталось. Не обошлось без рекорда — форвард «Куньлуня» Девин Броссо забросил 22-ю шайбу в сезоне и превзошёл достижение капитана команды Брэндона Ипа по голам за одну регулярку.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 20.02.2024, 19:30

СКА0Северсталь3

«Северсталь» продолжает невероятный год — сегодня череповчане стали третьей командой в этом сезоне, сумевшей засушить СКА. Подопечные Леонида Козырева застолбили за собой пятое место на Западе — теперь они практически наверняка встретятся со «Спартаком». А вот для армейцев ситуация обострилась — вместо вполне комфортного минского «Динамо» в первом раунде они могут получить соперников по дерби.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь