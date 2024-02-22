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01:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» потерял главную звезду, но победил, «Локомотив» взял Казань. Итоги дня в КХЛ

Победа железнодорожников оформила первую пару предстоящего плей-офф.

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«Салават» потерял главную звезду, но победил, «Локомотив» взял Казань. Итоги дня в КХЛ | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

21 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 21.02.2024, 17:00

Салават Юлаев3Адмирал0

«Салават» вернулся домой после тяжелейшего выезда на Запад — во встречах со СКА, «Локомотивом» и «Динамо» уфимцы в отсутствие одного из ключевых игроков команды Джоша Ливо набрали всего одно очко. На матч с «Адмиралом» канадец вышел, но юлаевцы вышли без другого лидера — Александра Хмелевски, который пропустит ближайшие игры команды. Впрочем, его участие сегодня не потребовалось, ведь и без лучшего бомбардира подопечные Виктора Козлова без особого труда справились с дальневосточной командой.

Хозяева забросили в ворота «моряков» по одной шайбе в каждом из периодов и оформили сухую победу. После этого «Салават» всё ещё сохраняет теоретические шансы занять первое место на Востоке. Правда, так ли это надо клубу из Башкортостана — большой вопрос.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 21.02.2024, 19:30

Ак Барс2Локомотив4

«Локомотив» шокировал казанскую публику, забросив две шайбы уже к исходу четвёртой минуты встречи. «Ак Барс», который ещё не гарантировал себе место в топ-4 Востока, довольно быстро отыграл один гол усилиями раззабивавшегося в столице Татарстана Семёна Кошелева, однако под занавес первого периода железнодорожники вернули себе более комфортное преимущество.

Попытки подопечных Зинэтулы Билялетдинова отыграться привели лишь к точному броску Кирилла Семёнова в середине второй двадцатиминутки, однако на этом голевые свершения хозяев прекратились. А вот ярославцы в третьем периоде вновь увеличили отрыв от соперников до двух шайб — Павел Красковский стал автором последнего гола в этом матче.

4:2 — «Локомотив» взял Казань и гарантировал себе место в топ-3 на Западе, сохранив теоретические шансы даже на первое место в конференции. А ещё команда Игоря Никитина сформировала первую пару предстоящего Кубка Гагарина — «Спартак» теперь точно никуда не сдвинется с четвёртого места, а это значит, что в первом раунде красно-белые встретятся с «Северсталью», которая вчера обеспечила себе пятое место.

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