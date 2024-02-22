«Лада» прервала семиматчевую серию поражений, одолев «Авангард» в овертайме

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Дамир Жафяров с передач Дамира Шарипзянова и Павла Хомченко открыл счёт в матче.

На 19-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Рида Буше удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян с передач Дмитрия Кугрышева и Мислава Росандича сократил отставание «Лады» в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Павел Куликов, поразивший пустые ворота.