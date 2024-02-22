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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» прервала семиматчевую серию поражений, одолев «Авангард» в овертайме

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу».

Авангард
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Источник: ХК "Лада"

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Дамир Жафяров с передач Дамира Шарипзянова и Павла Хомченко открыл счёт в матче.

На 19-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Рида Буше удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян с передач Дмитрия Кугрышева и Мислава Росандича сократил отставание «Лады» в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Павел Куликов, поразивший пустые ворота.

В следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».

Авангард
2:3ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Лада
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