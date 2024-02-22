Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и возглавило турнирную таблицу КХЛ

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 7 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Римашевский (27-я минута), Никита Гусев (41, буллит), Максим Джиошвили (53). У проигравших отличились Давид Думбадзе (19), Кирилл Пилипенко (58).

Гусев набрал 85-е очко в нынешнем сезоне и повторил рекорд форварда Сергея Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.

«Динамо» возглавило турнирную таблицу КХЛ. На счету столичной команды 94 очка после 66 матчей, петербургский СКА после такого же количества игр набрал 93 очка. «Северсталь» с 80 очками в 66 играх располагается на 5-м месте в Западной конференции.