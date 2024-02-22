Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
32
Хоккей. НХЛ
23.02
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.02
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
23.02
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.02
Оттава
Даллас
Хоккей. НХЛ
23.02
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.02
Тампа-Бэй
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
23.02
Сент-Луис
Айлендерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
30
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
14
Хоккей. НХЛ
23.02
Калгари
Бостон
Хоккей. НХЛ
23.02
Вегас
Торонто
Хоккей. НХЛ
23.02
Сиэтл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
23.02
Лос-Анджелес
Нэшвилл
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Сибирь
ОТ
43
19:30
Динамо М
Северсталь
32
17:00
Трактор
Витязь
30
17:00
Металлург Мг
Амур
30
16:30
Авангард
Лада
ОТ
23
16:30
Барыс
Автомобилист
14
21.02
Ак Барс
Локомотив
24
21.02
Салават Юлаев
Адмирал
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:02 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и возглавило турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Динамо М
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 7 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Римашевский (27-я минута), Никита Гусев (41, буллит), Максим Джиошвили (53). У проигравших отличились Давид Думбадзе (19), Кирилл Пилипенко (58).

Гусев набрал 85-е очко в нынешнем сезоне и повторил рекорд форварда Сергея Мозякина по числу очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2016/17 Мозякин в составе магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный чемпионат с 85 (48+37) очками по итогам 60 встреч.

«Динамо» возглавило турнирную таблицу КХЛ. На счету столичной команды 94 очка после 66 матчей, петербургский СКА после такого же количества игр набрал 93 очка. «Северсталь» с 80 очками в 66 играх располагается на 5-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Динамо» 24 февраля примет «Адмирал» из Владивостока. «Северсталь» в этот же день в гостях встретится с московским «Спартаком».

Динамо М
3:2
0:1, 1:0, 2:1
Северсталь
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь