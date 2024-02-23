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11:56 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске установили рекорд посещаемости регулярного чемпионата МХЛ

Матч между «Сибирскими снайперами» и «Ирбисом» посетили 7 414 зрителей.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новосибирский клуб «Сибирские снайперы» дома со счетом 2:3 уступил казанскому «Ирбису» в матче регулярного чемпионата Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На игре присутствовали 7 414 человек, это рекорд посещаемости игр регулярного чемпионата МХЛ.

Матч прошел на «Сибирь-Арене», открытой в августе 2023 года.

«Сибирские снайперы» занимают седьмое место турнирной таблицы Золотого дивизиона Восточной конференции, команда набрала 54 очка в 49 встречах. «Ирбис» — пятый в том же дивизионе с 63 очками после 49 игр. В следующем матче команды вновь сыграют между собой 24 февраля.

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