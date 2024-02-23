В Новосибирске установили рекорд посещаемости регулярного чемпионата МХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новосибирский клуб «Сибирские снайперы» дома со счетом 2:3 уступил казанскому «Ирбису» в матче регулярного чемпионата Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На игре присутствовали 7 414 человек, это рекорд посещаемости игр регулярного чемпионата МХЛ.

«Сибирские снайперы» занимают седьмое место турнирной таблицы Золотого дивизиона Восточной конференции, команда набрала 54 очка в 49 встречах. «Ирбис» — пятый в том же дивизионе с 63 очками после 49 игр. В следующем матче команды вновь сыграют между собой 24 февраля.