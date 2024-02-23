Более 5 млн зрителей посетили матчи КХЛ в нынешнем сезоне. Обновлён один из рекордов лиги

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Отмечается, что более пяти миллионов зрителей побывали на матчах КХЛ в нынешнем сезоне. При этом, данная отметка была преодолена лишь в четвёртый раз в истории соревнований.

Клубам КХЛ для преодоления показателя в пять миллионов зрителей потребовалось рекордно меньшее число матчей — 757.