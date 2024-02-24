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01:38 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в последнем домашнем матче регулярки

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели крупное поражение в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Соперником минчан в последней февральской игре на родном льду стал питерский СКА. В честь Дня защитников Отечества символическое вбрасывание перед матчем провели министр обороны Виктор Хренин и государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович. Перед поединком в состав «Динамо» вернулся лучший бомбардир клуба Сэм Энас, восстановившийся после травмы.

В первом периоде «зубры» и «армейцы» создали примерно равное количество голевых моментов, однако хозяева не сумели отличиться ни разу, а вот гости поразили наши ворота сразу трижды. Петербуржцы вышли вперед уже на третьей минуте матча, в середине игрового отрезка динамовцев огорчил белорусский защитник СКА Сергей Сапего, а еще несколько атак спустя Алексей Колосов был вынужден достать из-за линии третью шайбу. После этой пробоины место на последнем рубеже столичного клуба занял Дилан Фергюсон.

Североамериканский голкипер минчан продержался сухим недолго: уже в начале второй трети «армейцы» увеличили отрыв, а всего через три минуты довели счет на табло до разгромного — 5:0. В заключительном игровом отрезке хоккеистам «Динамо» все-таки удалось отметиться голом престижа: первую шайбу за минский клуб провел канадский форвард команды Бретт Ричи. Для этого экс-игроку НХЛ потребовалось 11 матчей. Финальная сирена в итоге зафиксировала цифры 5:1 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Благодаря этой победе СКА вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ и повысил свои шансы снова встретиться с «зубрами» в стартовом раунде плей-офф. Правда, у московского «Динамо» есть матч в запасе при отставании в балл. Заключительный поединок в рамках регулярного чемпионата подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в понедельник в гостях у «Спартака». Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 29 февраля.

Динамо Мн
1:5
0:3, 0:2, 1:0
СКА
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