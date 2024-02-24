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01:49 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА разбил Минск, Мичков покуражился над «Куньлунем». Итоги дня в КХЛ

«Локомотив» победил, но вряд ли поднимется выше третьего места Запада.

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Результаты матчей КХЛ 23 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 24 февраля | Источник: photo.khl.ru

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Кратко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 23.02.2024, 17:00

Сочи6Куньлунь РС3

«Сочи» и «Куньлунь» в личной встрече могли оспаривать только девятое место в конференции, а также улучшение личной статистики игроков. «Леопарды» достигли обеих целей: команда забила шесть голов, Матвей Мичков набрал три очка и пробил отметку в 40 баллов за сезон, а Артур Тянулин установил рекорд команды. Сегодня Тянулин набрал 45-е очко в сезоне и побил достижение Андре Петтерссона, который в сезоне-2015/2016 отметился 44 баллами в составе «Сочи».

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 23.02.2024, 17:00

Нефтехимик2Локомотив3ОТ

«Нефтехимик» сезон завершил — в отличие от «Сибири», команда не может надеяться на волшебное возвращение четырёх очков. «Локомотив» до игры фактически на 99% оставался на третьем месте и мог использовать последние игры сезона только для набора формы — при таких вводных данных ничья в основное время вряд ли могла удивить. Победу «Локо» в овертайме принёс словацкий защитник Мартин Гернат.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 23.02.2024, 19:30

Динамо Мн1СКА5

Минское «Динамо» фактически проиграло матч ещё в первом периоде, когда получило 0:3 от СКА на домашнем льду. Петербургский клуб снова опередил «Динамо», но судьба Кубка Континента не в их руках: динамовцам надо выиграть два матча с «Адмиралом» и ЦСКА, чтобы занять первое место в регулярном сезоне. Впрочем, если СКА и минчане встретятся в первом раунде, то есть все шансы на повторение огненной прошлогодней серии: игра закончилась яркой дракой Волков — Выдренков.

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