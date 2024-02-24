Квартальнов: «Динамо» может уступать в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер | Источник: Чемпионат.com

"Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня. Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

Хороший соперник, хороший раздражитель. Приходит 15 тысяч на арену, надо им платить за это [хорошей игрой]. Мы должны чувствовать ответственность. Можем уступать в мастерстве, таковы реалии. Но надо бороться, проявлять характер. Это мы можем делать и контролировать. Этот момент упустили сегодня", — цитирует Квартальнова пресс-служба минчан.