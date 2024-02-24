Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
Баффало
11
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
Хоккей. КХЛ
23.02
Динамо Мн
СКА
15
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Лада
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Сибирь
Хоккей. КХЛ
23.02
Нефтехимик
Локомотив
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
23.02
Сочи
Куньлунь РС
63
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Витязь
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
23.02
Динамо Мн
СКА
15
23.02
Нефтехимик
Локомотив
ОТ
23
23.02
Сочи
Куньлунь РС
63
22.02
ЦСКА
Сибирь
ОТ
43
22.02
Динамо М
Северсталь
32
22.02
Трактор
Витязь
30
22.02
Металлург Мг
Амур
30
22.02
Авангард
Лада
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
02:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов: «Динамо» может уступать в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о домашнем поражении от СКА (1:5).

Динамо Мн
СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Квартальнов: «Динамо» может уступать в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер | Источник: Чемпионат.com

"Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня. Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

Хороший соперник, хороший раздражитель. Приходит 15 тысяч на арену, надо им платить за это [хорошей игрой]. Мы должны чувствовать ответственность. Можем уступать в мастерстве, таковы реалии. Но надо бороться, проявлять характер. Это мы можем делать и контролировать. Этот момент упустили сегодня", — цитирует Квартальнова пресс-служба минчан.

«Динамо» закончит регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте Западной конференции. В заключительной встрече минчане сыграют со «Спартаком» в Москве 26 февраля.

Динамо Мн
1:5
0:3, 0:2, 1:0
СКА
 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь