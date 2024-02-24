Квартальнов: Минское «Динамо» может уступать СКА в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер
Главный тренер минского «Динамо» оценил матч со СКА.
Главный тренер минского «Динамо» оценил матч со СКА.
— Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня.
Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.
— Сегодня у «Динамо» было только одно удаление. СКА в большинстве играет агрессивно. Отмечали, что со СКА надо играть предельно осторожно?
— Хорошо, что было мало игры в меньшинстве. Это здорово. Но все мысли о подготовке к плей-офф.
Еще раз скажу: хороший соперник, хороший раздражитель. Приходит 15 тысяч на арену, надо им платить за это [хорошей игрой]. Мы должны чувствовать ответственность. Можем уступать в мастерстве, таковы реалии. Но надо бороться, проявлять характер. Это мы можем делать и контролировать. Этот момент упустили сегодня, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».