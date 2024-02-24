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16:47 (мск), источник: Sport24

Квартальнов: Минское «Динамо» может уступать СКА в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер

Главный тренер минского «Динамо» оценил матч со СКА.

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Квартальнов: «Минское “Динамо” может уступать СКА в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер» | Источник: Sport24

— Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня.

Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

— Сегодня у «Динамо» было только одно удаление. СКА в большинстве играет агрессивно. Отмечали, что со СКА надо играть предельно осторожно?

— Хорошо, что было мало игры в меньшинстве. Это здорово. Но все мысли о подготовке к плей-офф.

Еще раз скажу: хороший соперник, хороший раздражитель. Приходит 15 тысяч на арену, надо им платить за это [хорошей игрой]. Мы должны чувствовать ответственность. Можем уступать в мастерстве, таковы реалии. Но надо бороться, проявлять характер. Это мы можем делать и контролировать. Этот момент упустили сегодня, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».

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