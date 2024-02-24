Квартальнов: «Минское “Динамо” может уступать СКА в мастерстве, но надо бороться, проявлять характер» | Источник: Sport24

— Благодарю наших болельщиков. Красавцы! Так поддерживают команду! К сожалению, не смогли их порадовать сегодня.

Со старта матча начали играть в открытый хоккей с таким соперником. Надо было играть по системе и более ответственно. Потом не смогли перевернуть игру.

— Сегодня у «Динамо» было только одно удаление. СКА в большинстве играет агрессивно. Отмечали, что со СКА надо играть предельно осторожно?

— Хорошо, что было мало игры в меньшинстве. Это здорово. Но все мысли о подготовке к плей-офф.