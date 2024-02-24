«Барыс» и «Лада» выявили победителя матча КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 4:1. При этом, первый период оказался безголевым.

Во втором периоде гости сразу открыли счет: на 21-й минуте отличился Артем Бородкин. Спустя три минуты преимущество гостей удвоил Карим Вафин.

«Барысу» на 27-й минуте благодаря шайбе Понтруса Оберга удалось отквитать один гол.

В третьем периоде в течение двух минут гостям удалось отличиться еще два раза: на 55-й минуте взятием ворот отметился Сергей Шумаков, а на 57-й шайбу забросил Алексей Волгин.

«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 48 очков после 67 матчей. У «Лады» 76 баллов и седьмое место на «Востоке». Клуб из Тольятти обеспечил себе выход в плей-офф.