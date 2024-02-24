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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» и «Лада» выявили победителя матча КХЛ

Столичный «Барыс» провел домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Лады», сообщают Vesti.kz.

Барыс
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 4:1. При этом, первый период оказался безголевым.

Во втором периоде гости сразу открыли счет: на 21-й минуте отличился Артем Бородкин. Спустя три минуты преимущество гостей удвоил Карим Вафин.

«Барысу» на 27-й минуте благодаря шайбе Понтруса Оберга удалось отквитать один гол.

В третьем периоде в течение двух минут гостям удалось отличиться еще два раза: на 55-й минуте взятием ворот отметился Сергей Шумаков, а на 57-й шайбу забросил Алексей Волгин.

«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 48 очков после 67 матчей. У «Лады» 76 баллов и седьмое место на «Востоке». Клуб из Тольятти обеспечил себе выход в плей-офф.

Астанчанам осталось провести еще один матч «регулярке» КХЛ: 26 февраля «Барыс» сыграет на своем льду с «Сибирью».

Барыс
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Лада
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