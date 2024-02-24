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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гусев побил бомбардирский рекорд КХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Форвард московского «Динамо» Никита Гусев стал новым рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по набранным очкам за один регулярный чемпионат, обойдя экс-нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бреннан Менелл (7-я минута), Егор Мартынов (36), Дмитрий Рашевский (58) и Джордан Уил (62), которому ассистировал Никита Гусев. У гостей отличились Никита Макеев (19), Джованни Фьоре (21) и Александр Горшков (60).

Гусев стал новым рекордсменом КХЛ по набранным очкам за один регулярный чемпионат, обойдя экс-нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. В активе Гусева стало 86 очков (23 шайбы + 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона.

Форвард «Адмирала» Даниил Гутик провел 100-й матч в КХЛ. «Динамо» обыграло владивостокский клуб дома впервые с 2019 года.

«Динамо» набрало 96 очков в 67 матчах и вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции, а также сводной таблице КХЛ. «Адмирал» с 54 очками идет на предпоследней, 12-й строчке на Востоке. В заключительном матче регулярного чемпионата «бело-голубые» 26 февраля примут ЦСКА, владивостокцы в тот же день на выезде сыграют против казанского «Ак Барса».

В другом матче дня «Ак Барс» дома победил хабаровский «Амур» со счетом 4:2 и гарантировал себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Динамо М
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Адмирал
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