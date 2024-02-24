«Спартак» обыграл «Северсталь» перед очным противостоянием в плей-офф | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе красно-белых отличились Демид Мансуров, Павел Порядин, Николай Голдобин, Егор Савиков и Егор Зайцев (пустые ворота). У гостей забрасывали Дмитрий Моисеев, Адам Лишка и Данил Аймурзин.

Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) — на пятой строчке. Команды начнут свой поход в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт которого пройдёт на домашнем льду «Спартака».