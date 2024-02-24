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24 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Гусев переписал историю. А заодно оставил СКА без первого места?

Гусев превзошел рекорд Мозякина по набранным очкам за сезон в КХЛ.

Динамо М
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Выдающемуся хоккеисту выдающийся сезон. У Никиты Гусева таких было немало, а стало бы еще больше, если бы их удавалось проводить в полной мере. Для многих было загадкой, как звездный форвард проявит себя в московском «Динамо», но все сомнения быстро развеялись. Завершающийся розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ 31-летний нападающий проводит грандиозно.

По ходу «регулярки» Гусев переписал множество рекордов: как клубных, так и всей лиги. Сегодня лучшему бомбардиру сезона КХЛ покорилось еще одно достижение, которого не добивался еще ни один хоккеист. В матче против «Адмирала» Гусев отметился победной голевой передачей и довел общее число набранных очков в чемпионате до 86 (23+63). Таким образом, Никита стал новым лидером КХЛ по очкам в одной «регулярке» за всю историю. Результат, установленный главным рекордсменом КХЛ Сергеем Мозякиным (85) в сезоне-2016/17, превзойден. Сам Гусев также является единственным в истории лиги игроком, достигшим отметки в 80 очков в одной «регулярке» дважды за карьеру. Да и в принципе данный барьер покорился единицам: все тому же Мозякину в историческом сезоне и Александру Радулову пять лет назад.

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Для нашей лиги Гусев подобен еще одному Никите — Кучерову, который разрывает всю НХЛ. Оба россиянина идут первыми в списках бомбардиров обоих сезонов лиг. И весьма символично, что Гусев и Кучеров являются старыми приятелями, которые выросли в одной школе и под руководством одного тренера. Помимо этого объединяет их еще две черты. Во-первых, об обоих пишут и говорят не так много, как они того заслуживают. По уровню медийности и Гусев, и Кучеров явно уступают условным Радулову с Шипачевым и Ковальчуком в КХЛ и Макдэвиду, Овечкину и Кросби в НХЛ соответственно. Во-вторых, их сей факт нисколько не беспокоит. И это еще одна их общая деталь: Гусев и Кучеров не стремятся говорить о себе, всегда ставят на первый план команду и ее результаты, а общением с представителями СМИ делятся весьма не охотно. Правильно ли это — вопрос дискуссионный, но позицию и мнение спортсмена нужно уважать.

«Это, конечно, приятно. И, конечно, мне хочется установить новый рекорд. Сергей Мозякин для меня — друг, хороший игрок и легенда российского хоккея. Но для меня важнее командная победа. Сегодня была хорошая, боевая игра. Было ли перед началом сезона стремление доказать что-то после ухода из СКА? В той истории ничего громкого не было. У меня закончился контракт, и я перешел в другой клуб. Это со стороны журналистов были разговоры, это ваша работа», — заявил Гусев журналистам в ответ на вопросы про его достижение.

Если говорить про уход Гусева из СКА в прошлом году, то он действительно наделал много шума. Распространялся он в первую очередь именно на страницах прессы, чуть менее — среди хоккейных болельщиков. На то был повод, однако сегодня он вряд ли остается актуальным. Куда важнее роль Гусева в его нынешнем клубе. От Никиты ждали высоких результатов в «Динамо», но мало кто предполагал, что форвард столь успешно впишется в систему Алексея Кудашова. И во многом благодаря Гусеву «бело-голубые» имеют отличный шанс выиграть «регулярку» и не подпустить СКА к первому месту в таблице.

«Если вспомнить летние заголовки в прессе вроде “Гусев не сможет играть в “Динамо” и что он не совместим с нашей тактикой, то… Никита здорово играет, у него хорошее звено, он хорошо готов функционально, мастерства у него не отнимать”», — заметил главный тренер «бело-голубых» накануне.

В действительности же время показало, что все стороны приняли верное решение: «Динамо», предпринявшее усилия и удачную попытку заполучить звездного форварда, и Гусев, оценивший предложение от «бело-голубых» выше стремления вновь попробовать свои силы в НХЛ. Да, летом Никите исполнится 32 года. И да, кто-то справедливо будет отмечать тот факт, что герой Олимпиады-2018, вероятно, не реализовал свои талант и мастерство в полной мере, так и не закрепившись в главной лиге мира. Но это никак не лишит его статуса одного из главных игроков не просто поколения, но и всего российского хоккея.

«Конечно, Никиту можно назвать одним из великих хоккеистов. Его пас на Олимпиаде-2018 уже стоит в одном ряду с голом Ильи Ковальчука на чемпионате мира — 2008. Одно лишь это действие вписывает его в список великих игроков».

Алексей Кудашов
Главный тренер «Динамо»

Андрей Сенченко

Динамо М
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