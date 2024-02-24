Никита Гусев прокомментировал установление им нового рекорда КХЛ

«Чувствовал ли, что это действительно исторический момент? Да, сегодня прочувствовал это на игре, когда не мог ни отдать, ни забить, когда очень много моментов чувствовал. А ведь и партнёры мне много доверяли, и ребята поддерживали. Так что надо было это сделать.



Получается, что накрыло волнение даже такого опытного игрока, как я? Я бы не сказал, потому что проводил много ответственных матчей. Но всё равно каждый раз нужно стараться, чтобы победить. И если есть такая задача, чтобы побить рекорд — значит, надо это сделать.



Где шайба? Её уже забрали. Я специально забрал шайбу, чтобы её сохранили и правильно оформили», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.