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24 февраля, источник: Чемпионат.com

Никита Гусев прокомментировал установление им нового рекорда КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поделился эмоциями после покорения рекорда КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат в домашнем матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Динамо М
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Никита Гусев прокомментировал установление им нового рекорда КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Чувствовал ли, что это действительно исторический момент? Да, сегодня прочувствовал это на игре, когда не мог ни отдать, ни забить, когда очень много моментов чувствовал. А ведь и партнёры мне много доверяли, и ребята поддерживали. Так что надо было это сделать.

Получается, что накрыло волнение даже такого опытного игрока, как я? Я бы не сказал, потому что проводил много ответственных матчей. Но всё равно каждый раз нужно стараться, чтобы победить. И если есть такая задача, чтобы побить рекорд — значит, надо это сделать.

Где шайба? Её уже забрали. Я специально забрал шайбу, чтобы её сохранили и правильно оформили», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Динамо М
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Адмирал
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