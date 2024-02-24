Гусев побил рекорд Мозякина, «Торпедо» продолжило ужасающую серию. Итоги дня в КХЛ

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Регулярный чемпионат КХЛ стремительно подходит к своему завершению — 24 февраля в нём состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

«Торпедо» продолжает усугублять своё положение в таблице. Недавно нижегородцы лишились возможности занять пятое место на Западе, а теперь рискуют лишиться и шестой строчки. Сегодня подопечных Игоря Ларионова обогнал ЦСКА, который нанёс им шестое (!) поражение подряд. Решающим отрезком оказалась середина второго периода, когда армейцы забросили две шайбы за четыре минуты. Победный бросок оказался на счету 22-летнего защитника гостей Егора Брютова, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. «Торпедо» отыграло лишь один гол в начале третьего периода, но большего сделать не сумело — ужасающая серия команды продолжилась.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 13:00 Торпедо 1 ЦСКА 2

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«Барыс» в этом сезоне уже ничего особо не интересует, а вот «Лада» до начала матча ещё сохраняла теоретические шансы подняться выше седьмого места на Востоке. Тольяттинцы развили успех, добытый пару дней назад в Омске, и одержали вторую победу подряд, отправив в ворота Андрея Шутова четыре шайбы — так много подопечные Олега Браташа в последний раз забивали ещё в конце 2023 года. Казахстанский клуб ответил лишь одним голом в меньшинстве, который на некоторое время сократил отставание «Барыса» до минимума, но не более.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 14:00 Барыс 1 Лада 4

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«Авангард», который ещё находится в борьбе за первое место Востока, приехал в гости к «Трактору» после домашнего поражения «Ладе». Подопечные Михаила Кравца дважды выходили вперёд в первом и втором периодах, но челябинцы быстро отыгрывались в обоих случаях. Дело дошло до серии послематчевых бросков — первые пять раундов прошли без голов, в шестом соперники успешно реализовали свои попытки, а в седьмом удачливее оказались хозяева. Максим Шабанов исполнил два последних буллита «Трактора» и помог своей команде победить.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 14:30 Трактор 3 Авангард 2 Б

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«Салават» слегка забуксовал в последних матчах, что, впрочем, вряд ли сильно влияет на настрой команды перед плей-офф. Но сегодня уфимцы потерпели очередное поражение — несмотря на то что именно хозяева открыли счёт в начале второго периода, сибирякам хватило двух минут в его середине, чтобы перевернуть всё с ног на голову. Сначала Коротков, а затем Андреофф в большинстве помогли гостям выйти вперёд. «Сибирь» смогла удержать этот счёт до конца матча — теперь юлаевцы точно финишируют на третьем месте Востока. Осталось лишь дождаться соперника в первом раунде.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 14:30 Салават Юлаев 1 Сибирь 2

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Лидер Востока довольно неожиданно испытал проблемы с фактически завершившим сезон подмосковным клубом. «Витязь» открыл счёт в концовке первого периода, но не смог удержать преимущество надолго — ближе к середине второй двадцатиминутки «Металлург» отыгрался, а в заключительной трети вырвал победу, реализовав большинство. Судьба первого места в конференции решится в понедельник — «Авангард» приедет в Магнитогорск и должен будет выиграть в основное время, чтобы сместить «сталеваров» с вершины.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 15:00 Металлург Мг 2 Витязь 1

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Игра в Казани мало что значила для «Амура», который после победы «Лады» уже точно закончит регулярку на восьмом месте Востока. А вот «Ак Барсу» для попадания в топ-4 ещё необходимо было победить. С чем финалисты прошлого Кубка Гагарина и справились — несмотря на пропущенный в первом периоде гол, казанцы ответили четырьмя точными бросками во второй двадцатиминутке и обеспечили победу. Похоже, что в первом раунде подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся с «Автомобилистом».

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 17:00 Ак Барс 4 Амур 2

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Репетиция первого раунда Кубка Гагарина прошла на ура — команды подарили болельщикам результативный матч с восемью заброшенными шайбами. Гости трижды выходили вперёд, но красно-белые каждый раз отыгрывались. А в концовке встречи и вовсе вышли вперёд — победный гол в большинстве на свой счёт записал Егор Савиков, а на последней минуте другой Егор — Зайцев — поразил пустые ворота и оформил победу московской команды.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 24.02.2024, 17:00 Спартак 5 Северсталь 3

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Бело-голубые продолжают борьбу за Кубок Континента. Матч с «Адмиралом», казалось, не предвещал никаких проблем, но дальневосточный клуб стал участником настоящего триллера в столице. Команды по очереди выходили вперёд, а за три минуты счёт был равным. Затем «Динамо», казалось, вырвало победу, но «моряки» перевели игру в овертайм за 17 секунд до финальной сирены. А в дополнительное время победу москвичам принёс Джордан Уил. В качестве ассистента выступил Никита Гусев — российский нападающий набрал 86-е очко в сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку. А для бело-голубых это уже восьмая победа подряд.