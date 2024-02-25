Словацкий призер Олимпиады осудил выступающих в России хоккеистов

Спортсмен заявил, что ни за что не поехал бы в Россию, так как КХЛ служит инструментом пропаганды. «Мне было бы стыдно за сборную Словакии, если бы в ней играли хоккеисты из КХЛ», — осудил он соотечественников.

27-летний Поспишил выступает за чешский клуб «Комета» из города Брно. В составе сборной Словакии он завоевал бронзу Олимпиады-2022.