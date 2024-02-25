«Металлург» одержал четвертую кряду победу

Несмотря на это матч вовсе не оказался легкой прогулкой для магнитогорской команды.

Игровой состав «Металлурга» по сравнению с предыдущим матчем не изменился. Стартовым голкипером снова выбрали Илью Набокова.

Первый период по счету остался за гостями. «Магнитка» испытывала трудности с контролем шайбы, но при этом хорошо оборонялась. Но все же на 18-й минуте хозяева пропустили атаку «2 в 1» от подмосковной команды. С первым броском Илья Набоков справился, но гости сыграли на добивании и забили — 0:1.

Во втором периоде «Металлург» начал больше тревожить голкипера, но Шикин держал свои ворота в неприкосновенности. Лишь ближе к экватору второго игрового отрезка магнитогорцы смогли сравнять цифры на табло. Автором гола стал Артем Минулин.

Шайба защитника придала команде сил. Хозяева добавили в атаке, и даже добились нарушения правил со стороны игроков «Витязя». Но реализовать численное преимущество не удалось.

На третий период соперники вышли со счетом 1:1 на табло. Ключевым моментом стал очередное удаление игрока «Витязя». На этот раз «Металлург» смог розыгрыш в результат. Отличился Егор Яковлев. Концовка встречи оказалась напряженной, но хозяевам удалось удержать оборону.