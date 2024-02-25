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20:22 (мск), источник: БЕЛТА

Минское и московское «Динамо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился соперник минского «Динамо» по четвертьфиналу Западной конференции в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Оспаривать путевку в следующий раунд плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова будут с московскими одноклубниками. Это стало известно после воскресного поражения СКА от «Куньлуня» со счетом 2:3. Данный матч был для петербуржцев последним в регулярном чемпионате, и «армейцы» остались на втором месте в конференции. Таким образом, впервые за 10 лет обладателем первого посева на Западе стало «Динамо» из Москвы, набравшее наибольшее количество очков среди всех команд лиги.

«Зубры» закончили «гладкий» сезон на восьмой позиции, за матч до окончания «регулярки» клубы из столиц Беларуси и России в таблице разделяют 29 баллов. В данном чемпионате минчане и москвичи провели между собой четыре поединка, в каждом из которых сильнее оказывался соперник (2:1, 4:1, 4:1, 2:1). Одноклубники в бело-голубых цветах уже встречались в первом раунде плей-офф в сезоне-2011/12, тогда серию с «сухим» счетом 4:0 забрали хоккеисты из Москвы, ставшие впоследствии обладателями Кубка Гагарина. «Динамовское дерби» в четвертьфинале Западной конференции КХЛ стартует 1 марта на площадке противника.

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