Победой «Барыса» завершился матч КХЛ
Столичный «Барыс» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
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СибирьКХЛ: таблица и календарь
Столичный «Барыс» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во втором периоде на 27-й минуте забил Аркадий Шестаков.
Команды в шестой раз сыграли между собой в этом сезоне. Сначала новосибирцы дважды уступили астанчанам, затем одержали три победы подряд. И вот теперь «Сибирь» опять проиграла.
По итогам последней игры сезона «Барыс» набрал 50 очков после 68 игр и остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» по итогам 68 матчей, набрала 67 баллов и занимает десятую строчку. Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф.