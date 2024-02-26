Победой «Барыса» завершился матч КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во втором периоде на 27-й минуте забил Аркадий Шестаков.

Команды в шестой раз сыграли между собой в этом сезоне. Сначала новосибирцы дважды уступили астанчанам, затем одержали три победы подряд. И вот теперь «Сибирь» опять проиграла.