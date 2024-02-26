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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Победой «Барыса» завершился матч КХЛ

Столичный «Барыс» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Барыс
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во втором периоде на 27-й минуте забил Аркадий Шестаков.

Команды в шестой раз сыграли между собой в этом сезоне. Сначала новосибирцы дважды уступили астанчанам, затем одержали три победы подряд. И вот теперь «Сибирь» опять проиграла.

По итогам последней игры сезона «Барыс» набрал 50 очков после 68 игр и остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» по итогам 68 матчей, набрала 67 баллов и занимает десятую строчку. Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф.

Барыс
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Сибирь
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