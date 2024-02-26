Тренер «Барыса» объяснил победу в последнем матче сезона

Источник: ХК "Барыс"

Астанчане на своем льду обыграли новосибирцев со счетом 1:0. Единственную шайбу во втором периоде забросил Аркадий Шестаков.

— Была хорошая игра, острая. Было достаточно много моментов с обеих сторон. Хорошо вратари отыграли. Наши болельщики заждались побед. 1:0 — это победа, хотя были еще моменты у нас и у соперников. К сожалению, сезон для нас уже закончился. Хотелось бы, конечно, чтобы сезон намного дольше и продолжался. Но есть, как есть. Теперь проанализируем все ошибки, которые были допущены. Будем разговаривать, обсуждать, и будем комплектовать команду на следующий сезон.

— В чем слагаемая успеха сегодня?

— В том, что у нас классные болельщики, я всегда это говорил. Очень хорошая атмосфера, всегда болельщики поддерживают команду, как бы ни складывалась игра. То, что парни сегодня воевали, в принципе, они во всех играх воюют. Все прекрасно понимают, что у нас недостаток игроков в связи с травмами. Поэтому у нас где-то не хватало реализации, свежести. Хорошо, что сегодня победили.