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ЦСКА
ОТ
43
19:00
Ак Барс
Адмирал
42
19:00
Торпедо
Лада
ОТ
45
17:00
Трактор
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ОТ
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22:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» объяснил победу в последнем матче сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Барыс
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Астанчане на своем льду обыграли новосибирцев со счетом 1:0. Единственную шайбу во втором периоде забросил Аркадий Шестаков.

— Была хорошая игра, острая. Было достаточно много моментов с обеих сторон. Хорошо вратари отыграли. Наши болельщики заждались побед. 1:0 — это победа, хотя были еще моменты у нас и у соперников. К сожалению, сезон для нас уже закончился. Хотелось бы, конечно, чтобы сезон намного дольше и продолжался. Но есть, как есть. Теперь проанализируем все ошибки, которые были допущены. Будем разговаривать, обсуждать, и будем комплектовать команду на следующий сезон.

— В чем слагаемая успеха сегодня?

— В том, что у нас классные болельщики, я всегда это говорил. Очень хорошая атмосфера, всегда болельщики поддерживают команду, как бы ни складывалась игра. То, что парни сегодня воевали, в принципе, они во всех играх воюют. Все прекрасно понимают, что у нас недостаток игроков в связи с травмами. Поэтому у нас где-то не хватало реализации, свежести. Хорошо, что сегодня победили.

По итогам последней игры сезона «Барыс» набрал 50 очков после 68 игр и остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» по итогам 68 матчей, набрала 67 баллов и занимает десятую строчку. Оба клуба утратили шансы на выход в плей-офф.

Барыс
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Сибирь
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