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26.02
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Динамо Мн
24
26.02
Куньлунь РС
Витязь
ОТ
21
26.02
Динамо М
ЦСКА
ОТ
43
26.02
Ак Барс
Адмирал
42
26.02
Трактор
Амур
ОТ
43
26.02
Металлург Мг
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00:15 (мск), источник: Sport24

Чемпионат КХЛ-2023/24 установил рекорд по средней посещаемости

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 средняя посещаемость составила 6622 зрителя за матч.

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Чемпионат КХЛ-2023/24 установил рекорд по средней посещаемости | Источник: Sport24

Это рекордный показатель для гладкого первенства лиги. Предыдущий рекорд (6492 зрителя) был установлен в сезоне-2019/20.

При этом завершающийся регулярный чемпионат стал четвертым по общей посещаемости, собрав на всех 782 матчах 5 178 246 зрителей. Больше было только в сезонах-2015/16 (840 матчей, 5 292 728 зрителей, средняя — 6301), −2016/17 (870 матчей, 5 327 954 зрителя, средняя — 6124) и −2014/15 (840 матчей, 5 395 035 зрителей, средняя — 6423).

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