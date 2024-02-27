Чемпионат КХЛ-2023/24 установил рекорд по средней посещаемости

Это рекордный показатель для гладкого первенства лиги. Предыдущий рекорд (6492 зрителя) был установлен в сезоне-2019/20.

При этом завершающийся регулярный чемпионат стал четвертым по общей посещаемости, собрав на всех 782 матчах 5 178 246 зрителей. Больше было только в сезонах-2015/16 (840 матчей, 5 292 728 зрителей, средняя — 6301), −2016/17 (870 матчей, 5 327 954 зрителя, средняя — 6124) и −2014/15 (840 матчей, 5 395 035 зрителей, средняя — 6423).