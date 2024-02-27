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26.02
Динамо М
ЦСКА
ОТ
43
26.02
Ак Барс
Адмирал
42
26.02
Трактор
Амур
ОТ
43
26.02
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00:17 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы завершили «регулярку» КХЛ победой над «Спартаком»

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартак
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Шестьдесят восьмой матч сезона подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Москве против «Спартака», который финишировал на четвертом месте в Западной конференции. В стартовой трети основные события развернулись ближе к ее окончанию: за три минуты до ухода в раздевалки счет открыл форвард «зубров» Сергей Кузнецов, а за 30 секунд до сирены перевес «Динамо» удвоил Бретт Ричи, реализовавший большинство. Канадец, начавший выступления за минчан с десяти игр без голов, отметился шайбой во втором матче подряд.

В начале второго периода хозяева сократили отставание до минимума и почти сразу же имели возможность сравнять цифры, но голкипер «зубров» Алексей Колосов потащил штрафной бросок. Вместо счета 2:2 динамовцы сделали 3:1 — впервые после возвращения из лазарета цель поразил лучший бомбардир клуба Сэм Энас. В заключительной трети «Спартак» вновь подобрался к гостям на расстояние одного гола, но добиться большего не сумел, вместо этого пропустив от Ника Меркли в пустые ворота. В итоге 4:2 в пользу «Динамо» — третий успех минчан в четырех последних матчах.

Таким образом, наш клуб набрал 69 очков в 68 играх регулярного чемпионата, одержав 32 победы. В четвертьфинале Западной конференции белорусский коллектив встретится с лучшей командой гладкого сезона КХЛ — московским «Динамо». Дерби в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина стартует 1 или 2 марта.

Спартак
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Динамо Мн
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