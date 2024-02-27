«Приятно выигрывать в Москве»: Квартальнов о победе над «Спартаком» в преддверии плей-офф

В понедельник минчане на выезде одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 4:2. Голами в составе нашей команды отметились Сергей Кузнецов, Бретт Ричи, Сэм Энас и Ник Меркли. Регулярный чемпионат «зубры» закончили на восьмом месте Западной конференции.



«Всегда приятно побеждать в Москве. Сегодня нам очень помог вратарь: Алексей Колосов был на высоте, отразив и буллит, и выходы один на один. Играли не оптимальным составом: Таннер Фриц и Янни Калдис почувствовали себя неважно перед игрой, кажется, отравились. А Андрею Стасю и Коди Керрану мы решили дать отдохнуть, — сказал Квартальнов. — Перед чемпионатом в Минске собралась почти новая команда. И для меня самый главный плюс нынешнего сезона — это большое количество местных ребят в составе. Такой плеяды молодых белорусов никогда не играло в КХЛ, для них это был большой вызов, но они справились. В первом своем сезоне действовали очень ответственно, выполняя всю работу, которую мы предложили. Дальше будем дома готовиться к плей-офф. Мы знаем, кто мы такие и что из себя представляет команда. Сейчас все обнуляется, первый матч начнется при счете 0:0».



Соперниками минского «Динамо» в четвертьфинале Западной конференции будут одноклубники из Москвы, которые стали победителями регулярного чемпионата. Серия до четырех побед за право выхода во второй раунд Кубка Гагарина стартует в первых числах марта.