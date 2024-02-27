Победа «Динамо» и спад ЦСКА: завершился регулярный сезон КХЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Первая победа «Динамо» за 10 лет и рекорд Гусева

Второй сезон подряд регулярный чемпионат КХЛ уместил в себя 68 матчей для каждого из клубов-участников. Одним из главных событий первенства стала победа московского «Динамо». Подопечные Алексея Кудашова за один матч до конца «регулярки» гарантировали себе первое место в сводной таблице лиги и впервые за 10 лет завоевали Кубок континента. В сезоне-2013/14 «бело-голубые» остановились на стадии первого раунда плей-офф, в семи матчах серии уступив ярославскому «Локомотиву».

Лучшим игроком в составе «Динамо» стал Никита Гусев. Олимпийский чемпион пополнил состав команды летом и за один регулярный сезон переписал ряд клубных рекордов: по передачам (66) и очкам (89) как в одном чемпионате, так и за весь сезон с учетом матчей плей-офф. Также Гусев, набрав 89 очков (23 гола и 66 передач), превзошел достижение Сергея Мозякина по числу результативных действий в одном розыгрыше регулярного чемпионата. Рекорд КХЛ, установленный легендой магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2016/17, продержался семь лет.

Гусев побил рекорд Мозякина 21 фотография 21 фотография 21 фотография

Главные конкуренты динамовцев — петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» — заняли второе и третье места соответственно. Петербуржцы после неудачного отрезка на старте чемпионата смогли реабилитироваться и вернуться на лидирующие позиции. Первую строчку армейцы с берегов Невы упустили лишь в самой концовке «регулярки». Что касается «Металлурга», то «сталевары» в дебютном сезоне под руководством Андрея Разина и с Сергеем Мозякиным в тренерском штабе стали лучшим клубом Восточной конференции.

Спад ЦСКА, преображение «Спартака» и сенсационная «Лада»

Московский ЦСКА, бравший Кубок Гагарина в последних двух сезонах, третий год под руководством Сергея Федорова начал сильно ниже ожиданий. «Красно-синие» на протяжении всего регулярного чемпионата переживали стадии спада и впервые за 10 лет завершили его во второй четверке Западной конференции.

Еще один столичный клуб — «Спартак» — пережил настоящее преображение. Обновился тренерский штаб, который возглавил экс-наставник сборной России и советник председателя наблюдательного совета «красно-белых» Алексей Жамнов, а также состав. Спартаковский коллектив пополнили Николай Голдобин, Павел Порядин, Михал Чайковски, Александр Бурмистров, Александр Пашин, Ансель Галимов, Егор Филин и Александр Беляев. По ходу сезона пришли Илья Ковальчук, Михаил Мальцев и Дмитрий Николаев.

Все новички успешно влились и помогли «Спартаку» с четвертого места Запада вернуться в плей-офф КХЛ. Особенно раскрылись Голдобин, Морозов и Порядин: их тройка стала одной из лучших во всей лиге. Голдобин и вовсе переписал множество клубных рекордов по результативности. В 68 матчах он набрал 78 очков (37+41).

Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7! 19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Кроме «Спартака», мощный сезон провели конкуренты москвичей по конференции «Северсталь» и «Торпедо». Эти клубы в прессе и среди болельщиков назывались примером яркого и атакующего хоккея, привлекающего внимание и интерес.

Одну из главных сенсаций преподнесла «Лада». Тольяттинцы под руководством Олега Браташа вернулись в КХЛ и с первого же сезона досрочно оформили себе выход в плей-офф.

На Востоке результатами удивил «Ак Барс». Вместе Зинэтулой Билялетдиновым казанцы в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Гагарина и в семи матчах уступили ЦСКА. В новом же розыгрыше чемпионата клуб не без труда финишировал в первой четверке, гарантировав себе преимущество домашнего льда на старте плей-офф. Сама игра команды стала поводом для критики со стороны болельщиков и СМИ.

«Технарь» для «Сибири» и возвращение «Амура» в плей-офф

В конце января, за чуть более чем месяц до конца регулярного чемпионата, «Сибирь» оштрафовали на четыре очка. Неожиданно для всех оказалось, что защитник Федор Гордеев имеет американское спортивное гражданство. Именно с этим флагом хоккеиста заявили на сезон КХЛ. В четырех матчах — дважды с «Барысом» и по разу с «Автомобилистом» и «Авангардом» — «Сибирь» сыграла с четырьмя легионерами в составе, тогда как лимит на иностранцев составляет три игрока. КХЛ выписала новосибирскому клубу четыре технических поражения. «Автомобилисту» и «Авангарду» «Сибирь» проиграла и так, но в двух матчах с «Барысом» победила. До лишения четырех очков новосибирцы шли в первой восьмерке Востока, но после вердикта КХЛ выбыли из зоны плей-офф.

«Технари» «Сибири» обострили борьбу за последнее место в Кубке Гагарина от Восточной конференции, на него также претендовали «Нефтехимик» и «Амур». Именно хабаровский клуб в концовке чемпионата гарантировал себе попадание в плей-офф впервые с 2018 года.

Все пары первого раунда плей-офф:

Западная конференция.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск)

СКА — «Торпедо»

«Локомотив» — ЦСКА

«Спартак» — «Северсталь»

Восточная конференция.

«Металлург» — «Амур»

«Авангард» — «Лада»

«Салават Юлаев» — «Трактор»

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Не попали в плей-офф: «Куньлунь Ред Стар», «Сочи», «Витязь», «Нефтехимик», «Сибирь», «Адмирал» и «Барыс».

Новые рекорды КХЛ Никита Гусев — лучший бомбардир в истории КХЛ в одном регулярном чемпионате (89). Он же является первым игроком, кому удалось минимум в двух сезонах набрать более 80 очков и сделать более 60 результативных передач. Вадим Шипачев («Ак Барс») — лучший бомбардир в истории лиги в регулярных чемпионатах (792 очка). Он же (917) занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ с учетом плей-офф и уступает только Сергею Мозякину (928). Никита Михайлис («Металлург») — восьмой игрок в истории КХЛ, набравший 6 очков в одном матче. Илья Ковальчук — второй игрок в истории КХЛ по числу заброшенных шайб в пустые ворота (14). Форвард «Спартака» делит рекорд вместе с Александром Радуловым. «Торпедо» и «Металлург» в очном матче забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, установив рекорд лиги по скорострельности. Также в КХЛ впервые забили девять голов за один период. Евгений Бирюков («Салават Юлаев») — первый в истории лиги игрок, проведший 1000 матчей в КХЛ. Впервые в истории КХЛ отметку в 70 очков преодолели сразу пятеро хоккеистов: Никита Гусев (89), Рид Буше (78), Николай Голдобин (78), Джордан Уил (76) и Владимир Ткачев (75).